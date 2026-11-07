Mục tiêu chung của Kế hoạch số 434 là phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sinh thái, hiệu quả, an toàn, bền vững, không ảnh hưởng đến chức năng sông, hồ, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị; gắn với bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo cảnh quan, phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Hà Nội đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa. Ảnh: Trung Nguyên.

Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, có trên 50% cơ sở, hộ nuôi tại các hồ chứa được tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc tham gia chuỗi liên kết; trên 20% số cơ sở nuôi lồng bè trên sông, hồ chứa áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP hoặc tương đương) hoặc quy trình kỹ thuật tiên tiến, thân thiện môi trường; sử dụng vật liệu làm lồng bè thân thiện với môi trường.

100% cơ sở nuôi tại các hồ chứa truy xuất nguồn gốc, được kiểm soát môi trường và an toàn thực phẩm; 100% cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; 100% cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè thuộc đối tượng phải đăng ký thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật…

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ tập trung điều tra, khảo sát hiện trạng các hồ chứa. Trên cơ sở đó, xác định danh mục hồ có thể nuôi lồng bè, hồ phù hợp với hình thức thả nuôi trực tiếp; nghiên cứu lựa chọn đối tượng, mật độ và hình thức nuôi phù hợp với điều kiện từng hồ, ưu tiên các loài có giá trị kinh tế cao như cá trắm đen, cá lăng vàng.

Thành phố cũng định hướng phát triển đa dạng các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững. Các cơ sở nuôi được khuyến khích áp dụng quy trình VietGAP, hữu cơ, bảo đảm an toàn thực phẩm, sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng và phát triển các loài thủy đặc sản, thủy sản bản địa phù hợp với điều kiện sinh thái.

Công tác bảo vệ môi trường nước được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Thành phố sẽ tổ chức quan trắc môi trường nước định kỳ, triển khai hệ thống cảnh báo sớm ô nhiễm và dịch bệnh; đánh giá sức tải môi trường nước; xác định mật độ nuôi, kiểm soát số lượng lồng bè phù hợp.

Trong chế biến và phát triển thị trường, thành phố định hướng xây dựng các chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên sông, hồ chứa, hướng tới xây dựng nhãn hiệu thủy sản hồ chứa Hà Nội.

Việc quản lý nuôi trồng thủy sản sẽ được thực hiện theo từng hồ chứa. Đối với những hồ có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản, thành phố sẽ xác định cụ thể khu vực, diện tích mặt nước, hình thức, đối tượng, quy mô và mật độ nuôi.

Nguyên tắc đặt ra là không phát triển nuôi trồng thủy sản vượt quá khả năng tiếp nhận của nguồn nước và sức tải môi trường; không tổ chức nuôi tại các khu vực ảnh hưởng đến an toàn công trình, hành lang bảo vệ công trình, hoạt động cấp nước, giao thông thủy và các mục đích sử dụng nước khác.