Hà Nội đẩy mạnh phát triển người tham gia BHYT, hướng tới bao phủ toàn dân

Rà soát đối tượng, gắn trách nhiệm với kết quả

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5107/UBND-KGVX ngày 7-10-2026 về triển khai Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 31-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đẩy mạnh thực hiện chính sách BHYT, mở rộng diện bao phủ giai đoạn 2026-2030.

BHXH cơ sở Mỹ Đức phối hợp với Hội cựu chiến binh xã Hương Sơn tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội.

Theo lộ trình, tỷ lệ bao phủ BHYT của thành phố phấn đấu đạt 96,25% năm 2026; 96,8% năm 2027; 97,3% năm 2028; 97,9% năm 2029 và đạt 100% dân số vào năm 2030. Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố yêu cầu BHXH Hà Nội phân tích thực trạng tham gia theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, xác định rõ nhóm có tỷ lệ bao phủ thấp và nguyên nhân để có giải pháp phù hợp.

Điểm đáng chú ý thành phố yêu cầu phát huy trách nhiệm người đứng đầu, gắn việc thực hiện chính sách BHYT với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, các cơ quan chức năng tăng cường chia sẻ dữ liệu về lao động, tiền lương tại doanh nghiệp để phát hiện, phát triển người tham gia, đồng thời xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHYT.

Với đối tượng là học sinh, sinh viên, thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên và phụ huynh tham gia BHYT, phấn đấu đạt tỷ lệ 100%.

Đối với UBND các xã, phường, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn hóa dữ liệu dân cư, dữ liệu hộ gia đình, cập nhật chính xác danh sách các đối tượng được hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Các địa phương đồng thời chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu không chỉ hoàn thành chỉ tiêu chung mà còn phải chỉ rõ khoảng trống bao phủ ở từng địa bàn, từng nhóm dân cư, từ đó đưa chính sách đến đúng đối tượng.

Đẩy mạnh truyền thông, tăng tốc phát triển người tham gia

Một trong những giải pháp quan trọng để phát triển người tham gia BHYT là mở rộng khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ, nhất là đối với người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế và những người chưa thuộc diện được ngân sách hỗ trợ toàn bộ mức đóng.

BHXH cơ sở Hai Bà Trưng phối hợp với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức Điểm tư vấn về chính sách BHYT học sinh, sinh viên.

Từ ngày 1-7-2026, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 2-6-2026 của HĐND thành phố Hà Nội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, trong đó có chính sách hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội, chính thức có hiệu lực. Chính sách mới bổ sung nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách thành phố, tạo điều kiện để nhiều người dân giảm gánh nặng tài chính khi tham gia BHYT.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, BHXH thành phố và BHXH các cơ sở đang tăng cường tổ chức hội nghị, buổi đối thoại, gian hàng BHXH và các hoạt động truyền thông trực tiếp. Qua đó, người dân được hướng dẫn nhận diện nhóm đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ, thủ tục tham gia và quyền lợi khi sử dụng thẻ BHYT. Việc truyền thông gắn với giải đáp những vấn đề cụ thể giúp chính sách không dừng ở văn bản mà từng bước đi vào đời sống.

Mới đây, tại cuộc giao lưu trực tuyến về chính sách BHYT, giải đáp băn khoăn về mức hỗ trợ tham gia BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố, ông Ngô Trung Tứ, Phó Trưởng phòng Quản lý thu và Phát triển người tham gia BHXH thành phố Hà Nội, cho biết: Theo quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ, nhóm đối tượng này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT. Trong khi đó, điểm e khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND quy định thành phố Hà Nội hỗ trợ thêm 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của thành phố.

Như vậy, người đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, thường trú tại Hà Nội và có nhu cầu tham gia BHYT thuộc nhóm đối tượng nêu trên được hỗ trợ tổng cộng 100% mức đóng từ ngân sách nhà nước và ngân sách thành phố. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân giảm áp lực chi phí, duy trì tham gia BHYT và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe.

Có thể thấy, với việc đi vào giải đáp cụ thể từng chính sách, chế độ với từng nhóm đối tượng sẽ giúp người dân hiểu, tham gia, qua đó tăng tỷ lệ bao phủ BHYT.

Chia sẻ về các giải pháp phát triển người tham gia BHYT trong những tháng cuối năm 2026, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến cho biết, BHXH thành phố và BHXH các cơ sở trên địa bàn sẽ triển khai đầy đủ các nghị quyết mới của HĐND thành phố, tập trung khai thác các nhóm thuộc diện được hỗ trợ, phấn đấu phát triển thêm 10.000 người tham gia BHYT theo chính sách hỗ trợ của thành phố.

Đối với BHYT học sinh, sinh viên, BHXH thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch của UBND thành phố, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Trong những tháng cuối năm, nhóm đối tượng này dự kiến có thể phát triển thêm khoảng 50.000 người tham gia.

Với lộ trình cụ thể, chính sách hỗ trợ ngày càng mở rộng và trách nhiệm được phân công đến từng cấp, ngành, Hà Nội đang tạo nền tảng để thu hẹp khoảng trống bao phủ BHYT. Khi người đứng đầu thực sự vào cuộc, chính quyền cơ sở nắm chắc từng nhóm dân cư và chính sách được truyền thông kịp thời, mục tiêu 100% dân số tham gia BHYT vào năm 2030 sẽ có thêm điều kiện để trở thành hiện thực.