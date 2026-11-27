Theo báo cáo của Sở KH-CN Hà Nội, kết thúc đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND, Hà Nội hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%. Khối xã, phường hoàn thành cả 8 nhiệm vụ đã triển khai. Tiến độ và kết quả từng nhiệm vụ được theo dõi trên HanoiWork, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: THỦY NGUYỄN

Thành phố đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào Kho dữ liệu dùng chung và cung cấp trực tuyến toàn bộ 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Từ ngày 14-7 đến 19-10, hơn 92% hồ sơ của doanh nghiệp được nộp trực tuyến.

Sau 1 năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hơn 834.000 lượt người được phổ cập kiến thức, kỹ năng số với sự hỗ trợ của 5.467 Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố thành lập nhóm cộng đồng số trên iHanoi, thu hút gần 500.000 người tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã kiên trì chuẩn hóa từng bản ghi, đối chiếu từng thửa đất, cải tiến từng quy trình để người dân bớt một lần đi lại, bớt một ngày chờ đợi; đồng thời, biểu dương cán bộ xã, phường trực tiếp xuống chợ, đến làng nghề, cùng tiểu thương, nghệ nhân giới thiệu và bán sản phẩm qua các buổi phát trực tiếp.

Tại hội nghị, UBND TP Hà Nội ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố. Ảnh: THỦY NGUYỄN

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị của thành phố tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu để bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu cần được công bố theo tiến độ hoàn thiện để tổ chức, cá nhân sớm có thể khai thác, đồng thời thúc đẩy các sở, ngành nâng cao chất lượng dữ liệu.

Ông nhấn mạnh, năm 2027 chuyển trọng tâm từ tạo lập nền tảng, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đo lường giá trị tạo ra. Với chính quyền số, thành phố cần liên thông dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm rời rạc và đầu tư trùng lặp.

Từ thực tế có cán bộ xã, phường phải nhập liệu trên nhiều hệ thống, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giảm thao tác cho cơ sở; đồng thời khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm, xử lý nhanh và chủ động phòng ngừa các vấn đề phát sinh.

Cũng theo ông Trương Việt Dũng, với kinh tế số, kết quả hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần được đo bằng mức tăng doanh thu, mức giảm chi phí và sự cải thiện năng suất lao động. Với xã hội số, phong trào “Bình dân học vụ số” cần đi sâu vào thực hành, giúp người dân ứng dụng công nghệ để học tập, lao động, kinh doanh và tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.

Lãnh đạo UBND thành phố tặng bằng khen cho 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày. Ảnh: THỦY NGUYỄN

Theo ông Trương Việt Dũng, Hà Nội là nơi hội tụ trí tuệ, tài năng và văn hóa ngàn năm văn hiến; mỗi cán bộ có trách nhiệm chuyển hóa các lợi thế đó thành sức mạnh phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Thước đo tự hào không nằm ở số lượng nền tảng công nghệ xây dựng được mà ở số lượng người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, số lượng doanh nghiệp vươn xa hơn và sự chuyển biến của bộ máy chính quyền trong việc “gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân”.

“Công nghệ và các giải pháp kỹ thuật có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trách nhiệm của chính quyền đối với Thủ đô và nhân dân là không thay đổi. Hãy để công nghệ làm cho Hà Nội hiện đại hơn, tri thức làm cho Hà Nội giàu mạnh hơn và tình người làm cho Hà Nội mãi là nơi đáng sống, đáng yêu và đáng tự hào”, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh. Tại hội nghị, 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số được UBND TP Hà Nội tuyên dương, khen thưởng.