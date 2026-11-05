Hà Nội đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng | Nông nghiệp nông thôn | 05/11/2026
Hà Nội đang đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP, làng nghề và hàng hóa đặc trưng đến với người tiêu dùng thông qua các tuần hàng, hội chợ và không gian số trên các nền tảng với mục tiêu không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, người tiêu dùng được tiếp cận các sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn OCOP.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-day-manh-dua-san-pham-ocop-den-nguoi-tieu-dung-nong-nghiep-nong-thon-05-11-2026-246261105104952258.htm