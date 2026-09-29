Hà Nội đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển

Đưa kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp

Theo Kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn TP Hà Nội vừa được ban hành, UBND thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, hướng tới nhóm dẫn đầu Đông Nam Á.

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nằm trong nhóm dẫn đầu ở Đông Nam Á. Ảnh: Hanoi.gov.vn.

Kế hoạch số 370/KH-UBND do Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng ký ngày 28/9 xác định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở, hình thành năng lực “nghiên cứu - làm chủ - chuyển giao - thương mại hóa” công nghệ chiến lược và đội ngũ doanh nghiệp công nghệ có khả năng vươn ra thị trường quốc tế.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý là tổng đầu tư xã hội cho R&D đạt tối thiểu 2% GRDP vào năm 2030, trong đó nguồn vốn ngoài ngân sách chiếm trên 60%. Riêng năm 2026, thành phố bố trí 4% tổng chi cân đối ngân sách địa phương cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế đạt trên 57% và tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chiếm tối thiểu 50% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng bình quân 10% mỗi năm số công bố khoa học quốc tế, trong khi số đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế của các tổ chức, cá nhân tăng 16-18% mỗi năm. Thành phố phấn đấu tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8-10% số văn bằng bảo hộ được cấp.

Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ kết quả nghiên cứu từ viện, trường được chuyển giao thành công cho doanh nghiệp và thương mại hóa đạt tối thiểu 30%. Để tăng khả năng thương mại hóa, Hà Nội định hướng hình thành chuỗi năng lực từ nghiên cứu, làm chủ công nghệ đến chuyển giao và đưa sản phẩm ra thị trường. Thành phố cũng nghiên cứu, xây dựng cơ chế ưu tiên mua sắm công, đặt hàng công đối với các sản phẩm công nghệ "Make in Hanoi" và "Make in Viet Nam".

Trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thành phố đặt mục tiêu hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo, đứng đầu cả nướcvề chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và xây dựng chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Hà Nội hướng tới hình thành 1-2 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá từ 1 tỷ USD trở lên, 3-5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo được đặt mục tiêu trên 50%.

Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội ưu tiên phát triển các công nghệ số, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược như AI, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT), blockchain, 5G/6G, robot, bán dẫn, an ninh mạng, sinh học - y sinh và công nghệ đường sắt đô thị.

Thành phố phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về nghiên cứu và phát triển AI.

Về nhân lực, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 14 nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quy đổi toàn thời gian trên một vạn dân. Tỷ lệ lực lượng lao động trí thức trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược đạt tối thiểu 25%.

Hà Nội cũng hướng tới thu hút trên 200 chuyên gia, nhà khoa học là trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ; đồng thời phấn đấu có 8-10 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng ở khu vực và thế giới. Ba tới năm tổ chức nghiên cứu và phát triển công lập của thành phố sẽ được định hướng phát triển thành các tổ chức xuất sắc.

Xây cơ chế sandbox và hạ tầng công nghệ chiến lược

Để thực hiện các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, Hà Nội có kế hoạch xây dựng và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các công nghệ, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới.

Các lĩnh vực dự kiến ưu tiên thử nghiệm gồm AI, dữ liệu lớn, blockchain, robot, tài sản số, thiết bị bay không người lái, fintech, xe tự hành, công nghệ y sinh và vật liệu mới.

Hà Nội sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư để hình thành một số trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, đồng thời ưu tiên hạ tầng cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Thành phố dự kiến phối hợp với các bộ, ngành xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu AI và trung tâm tính toán thông minh phục vụ nghiên cứu, mô phỏng, huấn luyện mô hình.

Hà Nội cũng lên kế hoạch đẩy nhanh phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội, đưa Khu công viên Công nghệ phần mềm Hà Nội vào hoạt động, xây dựng một số công viên chuyên đề công nghệ số và hình thành các cụm liên kết AI.

Song song với đó, Hà Nội sẽ xúc tiến thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia đặt trung tâm R&D tại đây, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực AI, công nghệ lượng tử, bán dẫn và sinh học. Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, kết nối chuỗi cung ứng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài.

Bên cạnh các công nghệ chiến lược, Hà Nội định hướng nghiên cứu mô hình quản trị đô thị hiện đại, giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hiến trong môi trường số.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo được định hướng phát triển theo mô hình "5 nhà", gồm Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và ngân hàng, nhằm kết nối nguồn lực cho các sản phẩm công nghệ chiến lược.