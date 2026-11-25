Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sang năng lượng xanh
Hướng tới mục tiêu phát triển giao thông xanh, giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí đô thị, Hà Nội đang đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch. Đến nay, hơn 1.000 xe buýt điện và sử dụng năng lượng xanh đã được đưa vào hoạt động, góp phần thay đổi diện mạo giao thông công cộng Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-day-manh-chuyen-doi-xe-buyt-sang-nang-luong-xanh-246261125210110007.htm