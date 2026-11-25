Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và liên tục, mô hình Trung tâm công nghiệp – năng lượng quốc gia được đặt ra như một hướng đi chiến lược. Và PETROVIETNAM với kinh nghiệm triển khai các công trình công nghiệp - năng lượng quy mô lớn cùng hệ sinh thái chế tạo và dịch vụ kỹ thuật đã được tích lũy, có cơ sở để tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành các trung tâm này.