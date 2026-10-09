Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số từ nhu cầu thực tế của người dân

Chia sẻ tại Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội, cho biết với quy mô và đặc điểm của một đô thị lớn, Hà Nội có nhu cầu cao về trao đổi thông tin, tiếp nhận phản ánh và chuyển các vấn đề phát sinh đến đúng cơ quan có trách nhiệm xử lý.

Trước đây, khi muốn phản ánh một vấn đề, người dân thường phải tự tìm hiểu cơ quan phụ trách, xác định đầu mối liên hệ, thậm chí thực hiện các thủ tục bằng văn bản. Điều này khiến quá trình tiếp cận cơ quan chức năng mất thời gian và không phải lúc nào cũng thuận tiện. iHanoi được xây dựng nhằm tạo kênh tương tác thuận tiện giữa người dân, doanh nghiệp, khách du lịch với chính quyền thành phố.

MỞ RỘNG TIỆN ÍCH SỐ TỪ NHU CẦU THỰC TẾ

Thông qua iHanoi, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp trên nền tảng. Thông tin được chuyển đến cơ quan liên quan và cán bộ phụ trách, tạo điều kiện để việc tiếp nhận, xử lý các vấn đề tại hiện trường được thực hiện kịp thời hơn.

iHanoi đã có hơn 6,6 triệu tài khoản định danh kết nối người dân Thủ đô, khoảng 180.000 lượt người truy cập mỗi ngày và đã tiếp nhận, xử lý 263.395 phản ánh, kiến nghị.

Bên cạnh chức năng tiếp nhận phản ánh, Hà Nội cũng mở rộng iHanoi với các tiện ích tra cứu thông tin giao thông qua hệ thống camera và thông tin môi trường. Đáng chú ý, nền tảng đang được tích hợp thêm các dịch vụ gắn với những nhu cầu thiết thực trong đời sống, thay vì chỉ tập trung vào tương tác hành chính.

Một ví dụ là HanoiCheck, nền tảng liên quan đến an toàn thực phẩm học đường. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, việc phát triển tiện ích này xuất phát từ mối quan tâm của phụ huynh đối với chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh.

Trước đây, phụ huynh chủ yếu tiếp nhận thông tin về thực đơn qua các nhóm trao đổi với nhà trường. Trong khi đó, việc tìm hiểu nguồn cung thực phẩm, đơn vị cung cấp và mức độ bảo đảm an toàn của nguyên liệu vẫn còn những hạn chế. Nhu cầu đặt ra là thông tin cần được cung cấp rõ ràng hơn để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội, cho biết địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, từ xây dựng bản đồ số đến triển khai các mô hình thông minh tại trường học và phát triển chợ 4.0, kết hợp thanh toán điện tử với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Một trong những vấn đề được phường tập trung giải quyết là nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân phố trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau quá trình sắp xếp, sáp nhập, quy mô tổ dân phố và dân số tăng lên, trong khi khối lượng công việc liên quan đến truyền đạt thông báo, tổ chức khảo sát và tiếp nhận phản ánh cũng lớn hơn.

Phường Việt Hưng đã xây dựng mô hình “Tổ dân phố số - Kết nối, đồng hành, phát triển”, được triển khai tại Tổ dân phố Giang Biên 4 với ứng dụng “Việt Hưng kết nối”.

Để đáp ứng yêu cầu này, phường đã xây dựng mô hình “Tổ dân phố số - Kết nối, đồng hành, phát triển”, được triển khai tại Tổ dân phố Giang Biên 4 với ứng dụng “Việt Hưng kết nối”. Người dân có thể nhận thông báo, tham gia họp trực tuyến, thực hiện khảo sát và gửi phản ánh đến tổ dân phố. Những vấn đề phát sinh trong khu dân cư cũng có thể được tiếp nhận, phối hợp xử lý ngay tại cơ sở, thay vì phải chờ tổng hợp qua nhiều khâu.

HƯỚNG TỚI ỨNG DỤNG AI TRONG XỬ LÝ PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG

Theo đại diện phường Việt Hưng, sau thời gian triển khai, mô hình bước đầu ghi nhận những thay đổi về thời gian xử lý công việc. Thời gian truyền đạt thông báo giảm từ khoảng 60 phút xuống còn 10 - 15 phút; thời gian tiếp nhận phản hồi của người dân giảm từ khoảng một ngày xuống còn 3 - 4 giờ. Một số chỉ tiêu khác, trong đó có thời gian tổng hợp và báo cáo thông tin, vẫn đang được đánh giá.

“Công nghệ có thể hỗ trợ giảm thời gian thực hiện những công việc thường xuyên tại khu dân cư, đồng thời tạo thêm kênh để người dân tham gia trao đổi thông tin với chính quyền cơ sở”, đại diện phường Việt Hưng cho biết. “Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không chỉ phụ thuộc vào nền tảng kỹ thuật mà còn gắn với cách thức tổ chức công việc và mức độ tham gia của người sử dụng”.

Khu trưng bày một số sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2026

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng cho rằng quá trình phát triển nền tảng số cần xuất phát từ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, khách du lịch và cả đội ngũ cán bộ trực tiếp tiếp nhận, xử lý thông tin. “Một nền tảng hiệu quả không chỉ tạo thuận lợi cho người gửi phản ánh mà còn phải hỗ trợ cán bộ phân loại, chuyển tiếp và giải quyết công việc”, ông Tuấn nói.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề cập đến định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Theo đó, các phản ánh hiện trường hoặc vấn đề môi trường có kèm hình ảnh, trí tuệ nhân tạo có thể được nghiên cứu ứng dụng để phân tích nội dung, hỗ trợ phân loại mức độ và xác định thời gian xử lý. Đây là hướng phát triển được ông Tuấn đề cập nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền tảng, song cần được triển khai trên cơ sở nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng của hệ thống.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số là góp phần xây dựng niềm tin của xã hội đối với chính quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây cũng là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của các nền tảng số, bên cạnh số lượng người truy cập hay số tiện ích được tích hợp.