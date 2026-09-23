Hà Nội: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo đảm an toàn giao thông

“Mắt thần” giám sát, xử lý vi phạm giao thông

Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng chỉ đạo của Bộ Công an và TP. Hà Nội, Công an TP. Hà Nội đã chủ động ứng dụng công nghệ số ngày càng sâu rộng trong bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý giao thông.

Hiện, hệ thống camera của Công an TP. Hà Nội được tổ chức theo 3 phân hệ, trong đó phân hệ camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông đặt tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội giữ vai trò chủ lực. Từ tháng 12/2025, TP. Hà Nội vận hành 1.837 camera AI, gồm camera xử lý vi phạm, đo đếm lưu lượng phương tiện, camera PTZ, camera quan sát toàn cảnh nút giao và camera xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định, tích hợp tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh, điều khiển thích ứng theo lưu lượng phương tiện theo thời gian thực.

Sau khi vận hành hệ thống 1.837 camera AI, Hà Nội đã ghi nhận những thay đổi trong tổ chức giao thông, từ thiết lập các tuyến “làn sóng xanh”, điều khiển tín hiệu theo lưu lượng phương tiện đến hỗ trợ phát hiện, xử lý vi phạm.

Bên trong Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội

Ngoài phân hệ giám sát giao thông, hệ thống camera của Công an TP. Hà Nội còn có phân hệ giám sát an ninh, trật tự đặt tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội, quản lý 381 camera tại các mục tiêu trọng điểm, tích hợp công nghệ AI nhận diện khuôn mặt, biển số phương tiện, hỗ trợ truy vết đối tượng. Việc kết nối đồng bộ hai phân hệ camera giúp lực lượng chức năng chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên các tuyến đường.

Từ ngày 1/7, hệ thống cơ bản hoàn thành mở rộng lên 2.460 camera AI, triển khai tại 237 nút đèn tín hiệu giao thông, trong đó có 100 nút giao thông thông minh được lắp đặt đầy đủ camera xử lý vi phạm, camera đo đếm lưu lượng, camera giám sát an ninh trật tự, camera quan sát toàn cảnh và tủ điều khiển đèn tín hiệu AI, giúp nâng cao năng lực điều hành giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm.

Cùng với hệ thống camera đang vận hành, Công an TP. Hà Nội đang triển khai dự án xây dựng hệ thống 21.671 camera AI trên 993 tuyến đường phố chính khu vực nội đô và 3.129 vị trí, nút giao chưa được trang bị đèn tín hiệu giao thông. Mục tiêu trước ngày 31/12/2026 là hoàn thành hạ tầng truyền dẫn, xây lắp, thiết bị ngoại vi và sẵn sàng đưa toàn bộ camera vào khai thác, sử dụng, hỗ trợ phát hiện các vấn đề về giao thông, ùn tắc, ngập úng.

UAV, màn hình LED, trợ lý ảo AI hỗ trợ điều hành giao thông

Bên cạnh hệ thống camera, thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ giám sát an ninh, trật tự giai đoạn 2 cũng phát huy hiệu quả trong bảo đảm an toàn giao thông. Qua thử nghiệm từ ngày 1/6 đến 30/8/2026, UAV đã quan sát trên diện rộng, cung cấp dữ liệu thời gian thực phục vụ chỉ đạo, điều hành. Trong đó, xử lý trực tiếp 131 trường hợp vi phạm, chuyển 1.873 trường hợp đến các đơn vị phân loại, xử lý, hỗ trợ giải quyết 2 vụ tai nạn giao thông và thực hiện 38 lượt thông báo, điều phối lực lượng giải tỏa ùn tắc giao thông, xử lý các vụ việc phát sinh về trật tự đô thị.

Từ ngày 15/7, Công an TP. Hà Nội đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Cùng với hệ thống gần 5.000 camera AI, trợ lý ảo AI có khả năng phân tích, tổng hợp, thống kê dữ liệu giao thông theo thời gian thực, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát, chỉ huy, điều hành giao thông.

Hà Nội đưa vào hoạt động 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm và gần 5.000 camera AI giám sát giao thông hoạt động hiệu quả

Ngoài ra, ứng dụng “Cảnh sát Hà Nội thông minh” (Hanoi Smart Police), phát triển dưới dạng mini app trên nền tảng iHanoi, hiện có hơn 6 triệu người dân cài đặt, sử dụng thường xuyên, có tích hợp tiện ích tra cứu thông tin giao thông, giúp người dân chủ động nắm bắt tình hình trước khi di chuyển.

Theo Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng Viễn thông tin học và cơ yếu, Công an TP. Hà Nội, chuyển đổi số đối với Công an TP. Hà Nội không chỉ ứng dụng công nghệ mà là quá trình đổi mới toàn diện tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành. Mục tiêu là xây dựng “đơn vị số”, “cán bộ số”, lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo làm công cụ nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân.

Theo Công an TP. Hà Nội, từ đầu năm 2026, quy trình xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số-iHanoi đã góp phần rút ngắn thời gian, tăng tính khách quan, minh bạch.