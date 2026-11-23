Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, kết thúc đợt cao điểm 100 ngày thực hiện chuyển đổi số, thành phố đã kết nối, tích hợp 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên thuộc 8 nhóm vào Kho dữ liệu dùng chung. Hệ thống đã tích hợp hơn 9,75 triệu bản ghi thu, chi ngân sách giai đoạn 2018-2026 và dữ liệu của 415.084 doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực đất đai, hơn 4,81 triệu thửa đất đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, đạt 99,7%; hơn 4,68 triệu thửa được đối khớp với dữ liệu dân cư, đạt 97%.

Trên cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, Hà Nội đã hoàn thành tái cấu trúc 1.609/1.721 thủ tục hành chính, tương đương 93,5%. Trong 1.190 thủ tục thuộc diện rà soát, thành phố đã cắt giảm 473 thủ tục và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ thêm 194 thủ tục.

Một số thủ tục liên quan đến quyết định, chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 12 ngày làm việc. Theo các phương án cải cách năm 2026, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến tiết kiệm khoảng 562 tỷ đồng mỗi năm.

(Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội).

Chuyển đổi số cũng được triển khai tại các xã, phường. Tại phường Kim Liên, 45/45 hộ kinh doanh thuộc phạm vi thí điểm mô hình Kim Liên SmartBiz đã được số hóa và tích hợp mã QR thanh toán. Phường Bạch Mai đã số hóa 28.832/28.935 thửa đất, đạt 99,6%; đồng thời, cả 51 tổ dân phố đều có nhóm cộng đồng trên iHanoi.

Trong khi đó, phường Cầu Giấy duy trì 24 điểm hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tại các nhà văn hóa, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng các tiện ích số. Tại xã Tam Hưng, 13 sản phẩm địa phương đã được đưa lên sàn thương mại điện tử, đạt 260% chỉ tiêu.

Theo số liệu của UBND thành phố, trong khoảng thời gian từ ngày 15/8 đến 14/9/2026, Hà Nội tiếp nhận 142.554 hồ sơ, trong đó có 135.773 hồ sơ trực tuyến, chiếm 95,24%. Tỉ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn trong năm 2026 đạt 96,75%. Thành phố cũng xử lý 158.309 hồ sơ theo cơ chế không phụ thuộc địa giới hành chính.

Trước đó, báo cáo số 8208/BC-SKHCN ngày 27/9/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, tính đến ngày 25/9, Hà Nội đã hoàn thành 16/33 nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số; 16 nhiệm vụ đang được triển khai và một nhiệm vụ không đưa vào đánh giá.

Một số chỉ tiêu tại cơ sở vượt kế hoạch. Toàn thành phố có 2.601 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề được đưa lên sàn thương mại điện tử, gấp 4,1 lần chỉ tiêu; 3.715 sản phẩm được quảng bá qua livestream, gấp 1,86 lần kế hoạch. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố đã có nhóm cộng đồng số trên iHanoi, với 359.639 người tham gia.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra kết quả triển khai chưa đồng đều. Trong số các đối tượng được hỗ trợ, 73,3% mới sử dụng từ 1-3 nhóm nền tảng số. Chỉ 79/126 xã, phường đạt mức hỗ trợ chuyển đổi số cho 30% đối tượng theo yêu cầu.

Một số chỉ tiêu cấp thành phố còn khoảng cách lớn so với kế hoạch. Chưa có dự án kinh tế số quy mô lớn được chấp thuận; chương trình hỗ trợ xuất khẩu mới có một doanh nghiệp công nghệ số đăng ký trên mục tiêu 20 doanh nghiệp.

Hoạt động Tháng khuyến mại số Hà Nội thu hút khoảng 50 doanh nghiệp, đạt doanh thu khoảng 5 tỷ đồng, thấp hơn mục tiêu 500 doanh nghiệp và 500 tỷ đồng.

Về nguồn lực, thành phố bố trí 9.090,4 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỉ lệ giải ngân đạt 36,33%, tăng so với mức 7,55% tại kỳ báo cáo trước nhưng vẫn thấp hơn mục tiêu 40%.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tái cấu trúc thủ tục hành chính, nâng Tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đồng thời thúc đẩy xúc tiến đầu tư, xuất khẩu và thương mại điện tử để hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số.