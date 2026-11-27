Hà Nội đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản chính chủ
Với mục tiêu bảo đảm tối đa quyền lợi, sự an toàn và thuận tiện cho người thụ hưởng chính sách, ngày 22/11/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 452 về việc vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân chính chủ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-day-manh-chi-tra-luong-huu-tro-cap-bao-hiem-xa-hoi-qua-tai-khoan-chinh-chu-246261127090429443.htm