Hà Nội: Đẩy mạnh cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, vì Nhân dân phục vụ

Lấy người dân làm trung tâm của mọi cải cách

Ngày 23/9/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 5206/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”. Đề án được ban hành nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện 2 quy trình nghiệp vụ thống nhất, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, giảm các bước trung gian và thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song, liên thông điện tử và thực hiện phân luồng hồ sơ theo mức độ phức tạp.

Xác định bộ dữ liệu tối thiểu phục vụ từng quy trình, khai thác tối đa hồ sơ và dữ liệu đã có, tăng cường chuyển dữ liệu giữa các cơ quan thay cho việc yêu cầu người dân tự cung cấp, đồng thời bảo đảm kết quả giải quyết được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Giảm số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, giảm giấy tờ phải kê khai, cung cấp lại, công khai trạng thái xử lý, chủ động thông báo tiến độ và đa dạng hóa phương thức nhận kết quả.

Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục, gồm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan nhà nước sai sót; và chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/8/2026, tổng số hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà các cơ quan giải quyết là 44.020 hồ sơ.

Theo ước tính, chỉ riêng thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, với việc chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ước tính mỗi hồ sơ giảm ít nhất 2 lượt đi lại của người dân, tương ứng giảm khoảng 88.040 lượt đi lại.

Với giả định bình quân tiết kiệm 2 giờ/hồ sơ, tổng thời gian tiết kiệm ước khoảng 88.040 giờ, tương đương 11.005 ngày công; tính theo chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước đạt khoảng 4,84 tỷ đồng/14 tháng, tương đương 345,7 triệu đồng/tháng, 110.000 đồng/hồ sơ. Mức tiết kiệm này mới tính riêng chi phí thời gian, chưa bao gồm chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và các chi phí xã hội khác.

Về thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích sau khi giải phóng mặt bằng, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, hiệu quả tiết kiệm chi phí tuân thủ ước tính giảm khoảng 4 giờ giải quyết thủ tục /hồ sơ. Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm ước tính khoảng 220.000 đồng/hồ sơ.

Tiếp đó, từ tháng 10/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại bệnh viện. Theo mô hình này, thay vì người dân phải tìm đến cơ quan hành chính, TP chủ động đưa dịch vụ công đến những địa điểm phát sinh nhu cầu thực tế.

Với người dân, thay vì phải dành thêm thời gian tìm hiểu quy trình, chuẩn bị hồ sơ hoặc đến các địa điểm tiếp nhận thủ tục hành chính (TTHC) gần nơi cư trú, các gia đình có thể tiếp cận sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP ngay trong thời gian lưu trú sau sinh tại bệnh viện.

Quầy hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện PSHN

Đặc biệt, việc bố trí điểm hỗ trợ tại bệnh viện còn góp phần giảm bớt áp lực đi lại đối với các gia đình có trẻ sơ sinh, nhất là trong thời điểm người mẹ cần nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau sinh. Theo số liệu tổng hợp, ngay trong tuần đầu triển khai, điểm hỗ trợ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận 60 hồ sơ đăng ký khai sinh.

Trước đó, từ tháng 4/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội đã phê duyệt Danh mục gồm tổng số 2.075 TTHC thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được triển khai thực hiện theo nguyên tắc “không phụ thuộc vào địa giới hành chính”. Điều này có nghĩa là người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện TTHC tại bất kỳ điểm tiếp nhận nào trong hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công của TP, thay vì phải đến đúng địa bàn cư trú hoặc nơi có thẩm quyền giải quyết như trước đây.

Ngoài ra, nhiều hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trực tuyến, đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi, người có công, người khuyết tật và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được TP Hà Nội triển khai thực hiện, thông qua các mô hình như Tổ Hành chính công xung kích, hoạt động dịch vụ công lưu động và những chương trình hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”…

Những cách làm chủ động, sáng tạo của TP đã được ghi nhận, phản ánh qua sự cải thiện thứ hạng trên Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công. Năm 2024, Hà Nội đạt 61,18 điểm, xếp thứ 60/63 tỉnh, TP. Đến năm 2025, TP đạt 91,68 điểm, xếp thứ 24/34 địa phương. Ngày 29/5/2026, Hà Nội vươn lên vị trí thứ 4/34 tỉnh, TP, đạt 96,9 điểm.

Đưa rà soát, cắt giảm TTHC thành việc làm thường xuyên

Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XIV của Đảng đã xác định nhiệm vụ cải cách TTHC trong thời gian tới là “Tiếp tục đổi mới, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, giảm mạnh các TTHC trong hoạt động của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương… cải cách TTHC triệt để, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”.

Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số" đã xác định quan điểm chỉ đạo là “Phân cấp, phân quyền tối đa, thực chất gắn với cải cách TTHC, bảo đảm nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Tại Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo đã nhấn mạnh “… Các Bộ, ngành, địa phương xác định cắt giảm, đơn giản hoá TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu...

Thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, sát sao, gắn với trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trong thực hiện cải cách TTHC theo các mục tiêu đề ra tại Kết luận số 18-KL/TW.

Tại TP Hà Nội, theo số liệu báo cáo, tính đến ngày 15/9/2026, toàn TP Hà Nội đã tiếp nhận, xử lý hơn 2,4 triệu hồ sơ TTHC; trong đó có hơn 2,27 triệu hồ sơ đã được giải quyết. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 93,06%, tỷ lệ quá hạn giảm xuống còn 6,94%, so với mức 44,63% của năm 2025.

Đặc biệt, hơn 1,1 triệu hồ sơ được tiếp nhận, xử lý không phụ thuộc địa giới hành chính. Kết quả này cho thấy những chuyển biến thực chất trong tổ chức cung cấp dịch vụ công, từng bước giảm sự phụ thuộc vào nơi cư trú, tạo điều kiện để người dân lựa chọn địa điểm thực hiện thủ tục thuận tiện hơn.

Không chỉ đổi mới địa điểm tiếp nhận hồ sơ, Hà Nội còn tập trung thay đổi cách thức giải quyết TTHC thông qua tái cấu trúc quy trình và khai thác dữ liệu.

Theo thống kê, đến nay, TP đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.557/1.721 TTHC theo hướng khai thác, sử dụng dữ liệu để thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ, đạt 90,47%. Trong đó, riêng nhóm 25 thủ tục trọng điểm, nếu vận hành đầy đủ phương án tái sử dụng dữ liệu, có thể giảm khoảng 1.731,48 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, tương ứng mức cắt giảm bình quân ước tính 72,4%.

Phát biểu tại cuộc họp về một số nội dung liên quan đến công tác cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP trong các tháng cuối năm 2026 mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm 50% TTHC và cho rằng đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, không dừng ở mức chỉ tiêu "phấn đấu".

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành cùng 126 xã, phường trong tháng 10/2026, phải hoàn thành rà soát danh mục TTHC có thể cắt, giảm.

Ông Trương Việt Dũng cũng yêu cầu các đơn vị cần đưa công tác rà soát này trở thành nghiệp vụ chuyên môn thường xuyên trong hoạt động cải cách hành chính hàng năm. Đồng thời, mạnh dạn đề xuất cắt giảm sâu hơn nữa thời gian xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình. TP sẽ công bố danh mục TTHC được cắt giảm và rút ngắn thời gian để người dân, doanh nghiệp trực tiếp giám sát.

Có thể thấy, thông qua việc triển khai các mô hình, sáng kiến như “Sổ đỏ trao tay”, tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính, mở rộng mạng lưới hỗ trợ dịch vụ công số, TP Hà Nội đang từng bước định hình một nền hành chính tinh gọn, chủ động, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả phục vụ, nơi người dân được trải nghiệm cụ thể những thành quả của cải cách.

Một điểm mới trong cách làm của TP là không chỉ tập trung đơn giản hóa thành phần hồ sơ hay rút ngắn thời gian xử lý, mà đi sâu rà soát sự cần thiết của từng thủ tục, đặc biệt là những thủ tục không phát sinh hoặc rất ít hồ sơ.

Phát biểu tại cuộc vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, căn cứ khoản 1, điều 8 của Luật thủ đô, UBND TP sẽ tổng hợp các TTHC không đủ điều kiện thực hiện, các TTHC không thực hiện trên địa bàn TP. Từ đó, trình HDND TP xem xét thông qua trong kỳ họp cuối năm, để thực hiện áp dụng trên địa bàn.