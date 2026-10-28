Hà Nội đầu tư hơn 26.000 tỷ đồng xây dựng đường Tây Thăng Long và Vành đai 3,5

Chiều 28/10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Tây Thăng Long đoạn từ kênh Đan Hoài đến cầu Vĩnh Thịnh, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 12.765 tỷ đồng.

Dự án thuộc nhóm A, được triển khai trên địa bàn 6 xã, phường: Đan Phượng, Liên Minh, Hát Môn, Phúc Thọ, Phúc Lộc và Sơn Tây. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, hướng tới mục tiêu hoàn thành thông tuyến trong năm 2027.

Việc đầu tư tuyến đường nhằm đồng bộ, phát huy hiệu quả các đoạn tuyến thuộc trục Tây Thăng Long đã và đang được xây dựng; tăng cường kết nối giao thông khu vực phía Tây, Tây Bắc Thủ đô. Dự án đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có tuyến đường đi qua, cải thiện cảnh quan, môi trường đô thị và đời sống nhân dân.

Dự án được chia thành 7 dự án thành phần. Trong đó, 6 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, di dời và hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND các xã, phường có tuyến đi qua làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần xây dựng tuyến đường do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 7.096 tỷ đồng.

Đường Tây Thăng Long đoạn chạy qua phường Đông Ngạc (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND thành phố, dự án dự kiến sử dụng khoảng 185,83ha đất. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều địa phương, Ban Đô thị HĐND thành phố, đề nghị UBND thành phố xác định cụ thể các mốc tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công, bảo đảm mục tiêu hoàn thành thông tuyến trong năm 2027.

Ban Đô thị HĐND thành phố cũng đề nghị rà soát tính đồng bộ về quy mô mặt cắt ngang giữa dự án với các đoạn tuyến liền kề; hoàn thiện phương án tổ chức giao thông tại vị trí chuyển tiếp, nút giao và điểm khớp nối.

Đối với đoạn qua khu vực hồ Vân Cốc, hành lang thoát lũ sông Đáy, cần đánh giá kỹ giải pháp kỹ thuật, bảo đảm khả năng tiêu thoát lũ và an toàn đê điều.

Hơn 13.367 tỷ đồng xây dựng đoạn Vành đai 3,5

Cũng tại kỳ họp, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát. Tuyến đường dài khoảng 12,36km, có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 13.367 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, dự án nhằm hoàn thiện tuyến giao thông khung, kết nối các trục trung tâm, phân phối lưu lượng giao thông giữa đô thị trung tâm với khu vực phía Bắc thành phố.

Theo hồ sơ dự án, tuyến đường đi qua địa bàn 4 xã: Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc. Điểm đầu giao với Quốc lộ 2, thuộc xã Nội Bài; điểm cuối thuộc phạm vi nút giao cầu Thượng Cát, trên địa bàn xã Thiên Lộc.

Tuyến đường có mặt cắt ngang định hướng theo quy hoạch rộng từ 80m đến 100m. Trong đó, đoạn đầu dài 3,5km có mặt cắt ngang rộng 80m; đoạn tiếp theo dài 8,86km rộng 100m, bao gồm nút giao đầu cầu Thượng Cát. Cả hai đoạn đều được định hướng bố trí đường chính 6 làn xe cơ giới và đường song hành 4 làn xe cơ giới.

HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát (Ảnh: Hải Thành).

Dự án thuộc nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư 13.367,504 tỷ đồng, được chia thành 5 dự án thành phần. Trong đó, 4 dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật có tổng kinh phí khoảng 2.730 tỷ đồng, do UBND các xã làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường có sơ bộ tổng mức đầu tư 10.637,415 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Về tiến độ, dự án được triển khai từ năm 2026 đến quý I-2028.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố cũng dẫn yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy về việc hoàn thành dự án chậm nhất trong quý I-2028 để bảo đảm khớp nối với cầu Thượng Cát.

Cơ quan thẩm tra đề nghị xác định cụ thể các mốc giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng và thi công từng hạng mục; làm rõ tính khả thi trong điều kiện khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến 4 địa phương.

Ban Đô thị đánh giá dự án có vai trò hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, tăng cường kết nối mạng lưới giao thông phía Bắc Thủ đô.