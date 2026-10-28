Hà Nội đầu tư hơn 22.000 tỷ đồng tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm

Chiều 28/10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tái thiết không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận với sơ bộ tổng kinh phí 22.229 tỷ đồng.

Dự án hướng tới mở rộng không gian công cộng, phát triển hạ tầng ngầm và bảo tồn di sản trung tâm Thủ đô, dự kiến hoàn thành vào năm 2029.

Dự án được triển khai trên quy mô nghiên cứu khoảng 66,82 ha tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, chia thành ba dự án thành phần để bảo đảm tính đồng bộ.

Dự án thành phần thứ nhất sử dụng 9.924 tỷ đồng ngân sách đầu tư công để giải phóng mặt bằng trên diện tích khoảng 30,82 ha. Dự án thành phần thứ hai xây dựng trung tâm thương mại ngầm 4 tầng hầm phía Bắc và phía Đông hồ với vốn 4.611 tỷ đồng do Công ty cổ phần Bất động sản Mặt Trời Thủ đô thực hiện./.