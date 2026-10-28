Hà Nội đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng xây tổ hợp thể thao đa năng tại Mỹ Đình

Sáng 28/10, tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khóa XVII thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4, Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 2.523 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thái Thành Hùng.

Theo tờ trình, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 4,88ha tại phường Từ Liêm, thuộc nhóm A, sử dụng 100% vốn ngân sách thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội được giao làm chủ đầu tư.

Dự án gồm ba hạng mục chính: Nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện và ký túc xá vận động viên, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan và trang thiết bị đồng bộ. Mục tiêu là bổ sung cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, thi đấu thể thao thành tích cao, từng bước đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu cấp thành phố, quốc gia và quốc tế.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được thiết kế cao bốn tầng nổi, có hai tầng hầm để xe, khán đài bốn mặt với sức chứa từ 5.000-6.000 chỗ ngồi. Công trình phục vụ nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đấu kiếm, kickboxing, muay, bi-a và pickleball. Diện tích sàn phần nổi khoảng 18.315m², diện tích sàn tầng hầm khoảng 25.738m².

Nhà tập luyện cao 8 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 24.188m², được bố trí không gian theo đặc thù từng bộ môn. Tầng một dự kiến có bể bơi 8 làn; các tầng tiếp theo dành cho những môn như vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và các môn võ khác. Tầng 8 bố trí khu tập luyện bóng chuyền, bóng rổ với yêu cầu chiều cao trần lớn.

Hạng mục ký túc xá vận động viên được xây dựng cao 17 tầng nổi và hai tầng hầm, tổng diện tích sàn phần nổi khoảng 41.970m², đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho tối thiểu 1.500 vận động viên. Công trình tích hợp khu sinh hoạt chung, y tế, phòng họp bộ môn, nhà ăn, căng tin và các không gian phục vụ đời sống vận động viên.

Theo UBND thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội hiện quản lý 37 môn và phân môn thể thao. Việc đầu tư tổ hợp mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, bổ sung điều kiện tập luyện cho các môn thuộc chương trình thi đấu ASIAD và Olympic, đồng thời tăng khả năng tổ chức các sự kiện thể thao quy mô lớn.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 2.523,279 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.418 tỷ đồng, thiết bị gần 391 tỷ đồng, quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác hơn 271 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 443 tỷ đồng.

Theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn dự kiến, chưa bao gồm chi phí dự phòng, tổng vốn bố trí khoảng 2.080,299 tỷ đồng; năm 2026 dự kiến bố trí một tỷ đồng, năm 2027 khoảng 40 tỷ đồng, giai đoạn 2028-2029 khoảng 1.742 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 297,299 tỷ đồng.

Tại báo cáo thẩm tra, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Bạch Liên Hương cơ bản thống nhất với sự cần thiết đầu tư, đồng thời đề nghị UBND thành phố rà soát sự phù hợp giữa phương án thiết kế với các quy hoạch đã được phê duyệt. Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và chiều cao công trình cần được làm rõ căn cứ, bảo đảm tuân thủ quy định.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị đánh giá kỹ nhu cầu sử dụng từng hạng mục, đối chiếu với khả năng khai thác các cơ sở thể thao hiện có, trong đó có các công trình tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia và những dự án khác của thành phố, nhằm tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Đối với tổng mức đầu tư và phương án bố trí vốn, cần rà soát khối lượng, đơn giá, tính đúng, tính đủ các khoản chi phí và bảo đảm khả năng cân đối nguồn lực trong giai đoạn 2026-2030.

Một yêu cầu quan trọng khác là xây dựng phương án quản lý, khai thác, vận hành công trình ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư; xác định rõ đơn vị tiếp nhận, trách nhiệm quản lý, nhu cầu nhân sự và kinh phí duy trì hoạt động sau khi hoàn thành.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết triển khai dự án, đồng thời đề nghị thành phố tiếp tục làm rõ cơ sở xác định suất vốn đầu tư, bảo đảm tính đúng, tính đủ, không trùng lặp và nâng cao hiệu quả sử dụng công trình.