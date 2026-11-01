Hà Nội đầu tư hơn 13.300 tỷ đồng khép kín Vành đai 3,5, nối Quốc lộ 2 với cầu Thượng Cát

Đầu tư tuyến đường rộng tới 100m, vốn hơn 13.367 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3,5, đoạn từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát. Đây là đoạn tuyến có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện trục vành đai phía Bắc, kết nối với cầu Thượng Cát và các tuyến giao thông đối ngoại của Thủ đô.

Tuyến dài 12,36km, quy mô 6 làn xe chính và 4 làn song hành, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 13.367 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự án có chiều dài khoảng 12,36km, điểm đầu giao với Quốc lộ 2 trên địa bàn xã Nội Bài, điểm cuối tại phạm vi nút giao cầu Thượng Cát thuộc xã Thiên Lộc. Tuyến đi qua 4 xã gồm Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh và Thiên Lộc.

Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng từ 80-100m. Trong đó, đoạn từ Km0+000 đến Km3+500 dài 3,5km có nền đường rộng 80m; đoạn từ Km3+500 đến Km12+360 dài 8,86km có nền đường rộng 100m, bao gồm khu vực nút giao đầu cầu Thượng Cát.

Cả hai đoạn tuyến đều được định hướng bố trí đường chính 6 làn xe cơ giới và đường song hành 4 làn xe cơ giới, nhằm bảo đảm năng lực thông hành, đồng thời tăng khả năng kết nối với các tuyến giao thông hiện hữu trong khu vực.

Dự án thuộc nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư 13.367,504 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố và được chia thành 5 dự án thành phần.

Trong đó, 4 dự án thành phần tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật tại 4 địa phương có tuyến đường đi qua. Tổng kinh phí dự kiến dành cho các hạng mục này khoảng 2.730 tỷ đồng.

Cụ thể, xã Nội Bài khoảng 333,314 tỷ đồng; xã Quang Minh khoảng 972,277 tỷ đồng; xã Mê Linh khoảng 478,897 tỷ đồng và xã Thiên Lộc khoảng 945,601 tỷ đồng.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường có sơ bộ tổng mức đầu tư 10.637,415 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư.

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, dự án có nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 186,29ha, trong đó đất trồng lúa chiếm khoảng 68,7ha. Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và chính quyền các địa phương trong kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Trong báo cáo thẩm tra, Ban Đô thị HĐND thành phố đề nghị rà soát, thống nhất số liệu về diện tích, cơ cấu đất thu hồi; xác định chính xác số hộ bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư tại từng địa phương, nhất là khu vực xã Mê Linh, xã Thiên Lộc và thôn Mai Châu.

Cơ quan thẩm tra cũng lưu ý việc bố trí tái định cư phải bảo đảm quỹ nhà, đất cùng các điều kiện hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, cần có phương án hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp cho người dân bị thu hồi đất, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Một nội dung khác được yêu cầu rà soát kỹ là phương án tổ chức giao thông tại 7 nút giao trên tuyến. Thiết kế cần bảo đảm đồng bộ về cao độ, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối với các tuyến đường hiện hữu.

Đặc biệt, đoạn Vành đai 3,5 từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 có mặt cắt ngang rộng 60m, trong khi đoạn tuyến mới được quy hoạch rộng 80-100m. Vì vậy, Ban Đô thị đề nghị nghiên cứu kỹ phương án chuyển tiếp, kết nối giữa hai đoạn, tránh hình thành điểm nghẽn giao thông.

Các hạng mục phục vụ xe buýt, người đi bộ, xe đạp, lối tiếp cận dân sinh, cây xanh và hệ thống thoát nước cũng cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế. Việc đầu tư phải bảo đảm không ảnh hưởng đến hành lang và quỹ đất dành cho đường sắt đô thị.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2028, phấn đấu hoàn thành chậm nhất trong quý I/2028, bảo đảm khớp nối đồng bộ với cầu Thượng Cát đang được thi công.

Cầu Thượng Cát đang được thi công đẩy nhanh tiến độ.

Khép nối tuyến vành đai dài 53km, mở rộng không gian phát triển phía Bắc Thủ đô

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, mạng lưới đường vành đai của thành phố hiện có 7 tuyến gồm Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và Vành đai 5, với tổng chiều dài theo quy hoạch khoảng 303,39km.

Các tuyến vành đai giữ vai trò kết nối những trục giao thông hướng tâm, phân luồng phương tiện giữa khu vực nội đô với các đô thị vệ tinh và các tỉnh, thành trong Vùng Thủ đô, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm.

Trong hệ thống này, Vành đai 3,5 là tuyến giao thông trục chính đô thị dài khoảng 53km, mặt cắt ngang theo quy hoạch từ 42-80m, kéo dài từ khu vực cầu Ngọc Hồi ở phía Nam đến cầu Thượng Cát ở phía Tây Bắc Hà Nội.

Tuyến kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường trục Xa La - Thanh Hà, đường trục phía Nam, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32.

Theo ghi nhận hiện trạng của PV, toàn tuyến Vành đai 3,5 được chia thành 9 đoạn với tiến độ đầu tư khác nhau. Đến nay, khoảng 15km đã hoàn thành, đưa vào khai thác; nhiều dự án cầu, nút giao và đoạn tuyến mới đang tiếp tục được triển khai.

Nổi bật là đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường trục phía Nam dài khoảng 9,5km, quy mô 6 làn xe, đã cơ bản hình thành. Tuyến đi qua khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, kết nối với nhiều trục giao thông lớn như Quang Trung, Thanh Bình và Lê Quang Đạo kéo dài.

Một trong những công trình quan trọng trên tuyến là nút giao khác mức giữa Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.380 tỷ đồng, khởi công từ tháng 4/2025, được thiết kế gồm hầm chui, hầm hở và hệ thống cầu nhánh tuabin trên cao.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo điểm kết nối đồng bộ giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32, góp phần giảm xung đột giao thông, tăng năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Tây thành phố.

Ở phía Bắc tuyến, đoạn từ cầu Thượng Cát đến Quốc lộ 32 dài khoảng 3,5km cũng đang được triển khai xây dựng kết hợp giải phóng mặt bằng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.495 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, mặt cắt ngang rộng 60m, kết nối với Quốc lộ 32 tại khu vực cụm công nghiệp Lai Xá.

Cầu Thượng Cát giữ vai trò quan trọng trong kết nối khu vực phía Bắc sông Hồng, tạo thêm hướng lưu thông giữa nội đô với các địa phương phía Bắc và phía Tây thành phố. Vì vậy, việc đầu tư đoạn Vành đai 3,5 từ Quốc lộ 2 đến đầu cầu Thượng Cát có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện mạng lưới đường dẫn, kết nối đồng bộ với công trình vượt sông này.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án được đầu tư nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khung theo quy hoạch, tăng cường kết nối Quốc lộ 2, đường Võ Văn Kiệt, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần phân phối lưu lượng giao thông giữa khu vực đô thị trung tâm với phía Bắc thành phố, giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, hạn chế phương tiện phải đi xuyên qua khu vực nội đô.

Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, tuyến đường còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến. Đây cũng là điều kiện để hình thành các khu đô thị, khu chức năng, khu công nghiệp và trung tâm dịch vụ mới.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, yêu cầu đặt ra là bảo đảm tính đồng bộ giữa các đoạn tuyến, nút giao và công trình cầu; đặc biệt là tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công tại những khu vực có khối lượng công việc lớn.

HĐND TP Hà Nội giao UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định. Thành phố cũng cần cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, kiểm soát chặt chẽ tổng mức đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.