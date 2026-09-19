Hà Nội đầu tư hơn 1.881 tỷ đồng khơi thông dòng chảy từ sông Hồng ra sông Nhuệ

Ngày 19/9, xã Ô Diên, TP. Hà Nội tổ chức khởi công Dự án “Khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường từ sông Hồng qua Miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến, khơi thông dòng sông trên địa bàn xã Ô Diên chảy ra sông Nhuệ”.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án “Khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường từ sông Hồng qua Miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến, khơi thông dòng sông trên địa bàn xã Ô Diên”. Ảnh: Diệu Thương/Nhân Dân

Tuyến kênh dài gần 13,7 km

Dự án được UBND TP. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6130/QĐ-UBND ngày 10/12/2025, với tổng mức đầu tư hơn 1.881 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029.

Công trình được triển khai nhằm khôi phục, khơi thông hệ thống dòng chảy, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng tại khu dân cư; đồng thời cải thiện môi trường và tạo cảnh quan dọc tuyến.

Theo phương án đầu tư, toàn tuyến có chiều dài gần 13,7 km, gồm hai nhánh kênh và được chia thành ba phân đoạn.

Tuyến công trình kết nối nguồn nước từ sông Hồng qua hệ thống kênh Bá Giang, cống Trúng Đích, kênh T4, T4-T3 và các đoạn kênh số 6, 7, 8, trước khi kết nối với sông Nhuệ tại khu vực làng Đăm.

Mặt cắt dòng kênh được thiết kế rộng từ 20-30 m, với khả năng tiêu thoát nước khoảng 26 m³/giây. Đây là một trong những thông số quan trọng nhằm nâng cao khả năng điều tiết nước trong khu vực, nhất là vào thời điểm xảy ra mưa lớn.

Cùng với việc nạo vét, cải tạo và khơi thông dòng chảy, dự án sẽ xây mới, nâng cấp 45 công trình trên toàn tuyến, gồm các cống điều tiết, cống tiêu, cụm tràn, cầu máng và các hạng mục phụ trợ.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt được bố trí riêng, qua đó hạn chế tình trạng nước thải xả trực tiếp vào kênh, góp phần cải thiện chất lượng nước và môi trường khu vực.

Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục thủy lợi, tiêu thoát nước được kỳ vọng từng bước giải quyết tình trạng úng ngập tại các khu dân cư, đồng thời nâng cao khả năng điều tiết dòng chảy giữa hệ thống kênh nội vùng với sông Hồng và sông Nhuệ.

Tạo không gian xanh dọc tuyến

Bên cạnh mục tiêu về hạ tầng thoát nước, dự án còn hướng tới việc chỉnh trang cảnh quan và hình thành không gian công cộng dọc hai bên tuyến kênh.

Các phương tiện, máy móc sẵn sàng thi công tại lễ khởi công Dự án khôi phục dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Ô Diên. Ảnh: Diệu Thương/Nhân Dân

Theo thiết kế, trong phạm vi khoảng 5 m dọc mỗi bờ kênh sẽ bố trí đường phục vụ công tác quản lý, vận hành, kết hợp đường dạo, cây xanh và hệ thống chiếu sáng.

Riêng tại khu vực hành lang kênh T4 tiếp giáp đường Vành đai 4, dự án dự kiến hình thành gần 3,3 ha không gian xanh. Khu vực này được bố trí đường bộ hành, đồi cỏ, cây xanh và hệ thống chiếu sáng, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm nhấn cảnh quan.

Dự án đi qua khu vực Miếu Hàm Rồng, đền Văn Hiến và nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Ô Diên. Vì vậy, việc khơi thông dòng chảy không chỉ mang ý nghĩa về thủy lợi, thoát nước mà còn gắn với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và cải thiện điều kiện sống của người dân.

Trước khi triển khai dự án, chính quyền địa phương đã tổ chức phổ biến chính sách, tiếp nhận ý kiến của người dân về các nội dung liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND xã Ô Diên - ông Đỗ Chí Hưng yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát hiện trường, tăng cường công tác quản lý, giám sát và chủ động xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Các đơn vị thi công được yêu cầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Trong thời gian thi công, chủ đầu tư và nhà thầu cũng phải có phương án che chắn, tổ chức giao thông hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và hoạt động kinh doanh của người dân trong khu vực.