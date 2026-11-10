Hà Nội đầu tư hệ thống xử lý phân bùn bể phốt công suất 600 tấn/ngày

Việc đưa trạm xử lý vào hoạt động và triển khai dự án mới là bước tiếp theo của URENCO trong đầu tư hạ tầng môi trường. Các công trình phục vụ thu gom, xử lý tập trung phân bùn bể phốt phát sinh từ hộ gia đình, cơ quan, trường học, bệnh viện và các cơ sở khác trên địa bàn Hà Nội.

Trạm xử lý công suất 287 tấn/ngày ứng dụng quy trình gồm hai công đoạn chính là xử lý bùn và xử lý nước thải. Toàn bộ phân bùn vận chuyển về trạm được cân kiểm soát khối lượng trước khi tiếp nhận, tạo cơ sở theo dõi nguồn thải và lượng chất thải đưa vào hệ thống.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm xử lý phân bùn bể phốt công suất 287 tấn/ngày

Sau bước tiếp nhận, phân bùn được tách rác thô, rác tinh rồi chuyển vào bể ổn định. Hệ thống máy ép ly tâm tiếp tục tách phần cặn rắn và nước để xử lý theo từng quy trình. Rác thu hồi được thu gom riêng, chuyển đi xử lý theo quy định.

Đối với phần nước phát sinh, trạm thực hiện các bước xử lý hóa lý, thiếu khí, hiếu khí, lắng sinh học và khử trùng. Theo thiết kế, nước thải sau xử lý đáp ứng QCVN 40:2025/BTNMT và QCVN 14:2025/BTNMT trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Bên cạnh các công đoạn xử lý, hệ thống quan trắc tự động được sử dụng để giám sát chất lượng nước đầu ra. Việc kết hợp kiểm soát khối lượng tiếp nhận với theo dõi chất lượng sau xử lý hướng tới quản lý xuyên suốt quá trình vận hành, từ khi xe đưa chất thải vào trạm đến khi hoàn tất xử lý.

Các đại biểu động thổ xây dựng hệ thống xử lý phân bùn công suất 600 tấn/ngày

Dự án còn hướng đến tận dụng một số sản phẩm sau xử lý. Phần bùn sau ép có độ ẩm khoảng 65-80% được chuyển giao làm nguyên liệu ủ phân compost. Bùn thải từ các bể lắng cũng được tuần hoàn, phối trộn nhằm tăng khả năng ép bùn và phục vụ sản xuất phân hữu cơ.

Cùng với trạm vừa khánh thành, dự án công suất 600 tấn/ngày được động thổ sẽ bổ sung năng lực xử lý cho Hà Nội khi hoàn thành. Việc đầu tư các công trình góp phần hoàn thiện chuỗi thu gom, vận chuyển và xử lý phân bùn bể phốt, đáp ứng nhu cầu vệ sinh môi trường đô thị.

Tổng Giám đốc URENCO Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc URENCO Nguyễn Thanh Sơn cho biết, đầu tư phát triển hạ tầng xử lý chất thải luôn được doanh nghiệp chú trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường Thủ đô.

Từ kinh nghiệm vận hành các công trình hiện có, công ty tiếp tục nâng cao năng lực xử lý phân bùn bể phốt.

Đại diện các cơ quan và URENCO quan sát mẫu nước sau xử lý tại Trạm xử lý phân bùn bể phốt Cầu Diễn

Việc đưa trạm công suất 287 tấn/ngày vào hoạt động và triển khai dự án công suất 600 tấn/ngày nằm trong lộ trình hiện đại hóa công nghệ, hoàn thiện hạ tầng môi trường của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Sơn khẳng định, URENCO cam kết vận hành công trình an toàn, hiệu quả, đồng thời bảo đảm tiến độ dự án mới. Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, góp phần xây dựng Thủ đô xanh, sạch, văn minh, hiện đại.