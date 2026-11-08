Hà Nội đầu tư gần 243 tỷ đồng xây dựng 2 tuyến đường tại phường Vĩnh Tuy

Khởi công 2 tuyến đường mới, kết nối Lạc Trung với Mạc Thị Bưởi và Minh Khai. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

UBND phường Vĩnh Tuy, TP. Hà Nội vừa tổ chức khởi công hai công trình giao thông gồm: Dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai; Dự án xây dựng đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai. Hai dự án có tổng mức đầu tư 242,877 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Vĩnh Tuy, dự án đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai có tổng mức đầu tư 185,349 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 164 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 11,5 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 435m, diện tích đất thu hồi dự kiến hơn 5.700m². Thiết kế gồm nền đường rộng 13,5m, mặt đường bê tông nhựa rộng 7,5m, vỉa hè hai bên rộng 6m, cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cấp nước sạch, cây xanh và các hạng mục tổ chức giao thông đồng bộ.

Theo kế hoạch, phường Vĩnh Tuy phấn đấu sớm hoàn thành tuyến đường nối ngõ 61 Lạc Trung với ngõ 423 Minh Khai để đưa vào sử dụng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ tuyến đường nối ngõ 61 Lạc Trung với phố Mạc Thị Bưởi và phố Minh Khai, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.