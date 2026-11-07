Hà Nội đầu tư gần 225 tỷ đồng cải tạo 7 tuyến đường, giảm ùn tắc giao thông

Theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, phố Tố Hữu có phạm vi cải tạo dài khoảng 3.150m.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách một số nút giao, tuyến đường để giảm thiểu ùn tắc giao thông (giai đoạn 1), với tổng mức đầu tư gần 225 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án tập trung cải tạo, mở rộng mặt đường và tổ chức lại giao thông trên 7 tuyến đường trọng điểm khu vực phía tây và trung tâm Thủ đô, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2027.

Các tuyến đường thuộc phạm vi dự án gồm: Tố Hữu, Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám và Giảng Võ. Đây đều là những trục giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, giữ vai trò quan trọng trong kết nối, phân luồng giao thông khu vực phía Tây và trung tâm thành phố.

Theo phương án được phê duyệt, giải pháp chủ yếu là xén vỉa hè để mở rộng mặt đường, điều chỉnh dải phân cách, bổ sung làn xe và mở rộng các nhánh rẽ tại một số nút giao. Trong đó, tuyến Tố Hữu có phạm vi cải tạo dài khoảng 3.150m; tuyến Lê Văn Lương khoảng 1.300m; tuyến Láng Hạ khoảng 1.050m; tuyến Hoàng Đạo Thúy khoảng 1.053m. Tại khu vực gầm cầu cạn đường Vành đai 3 trên tuyến Khuất Duy Tiến, mặt đường được mở rộng từ 4,3m đến 7m mỗi bên, góp phần tăng khả năng lưu thông của phương tiện.

Đối với tuyến Giảng Võ, dự án tập trung cải tạo hai nút giao Giảng Võ-Cát Linh và Giảng Võ-Núi Trúc, vuốt nối các nhánh rẽ, mở rộng làn rẽ phải nhằm tăng khả năng thoát xe, hạn chế xung đột giao thông. Trên các tuyến còn lại, việc xén hè, mở rộng lòng đường và điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực.

Cùng với cải tạo mặt đường, dự án sẽ hoàn thiện đồng bộ hệ thống cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước, trụ cứu hỏa, nhà chờ xe buýt và hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi. Công tác tổ chức giao thông được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân, các đơn vị triển khai thi công theo phương thức cuốn chiếu, hoàn thành từng đoạn dài khoảng 200-300m trước khi chuyển sang khu vực tiếp theo. Phần lớn công việc được bố trí vào ban đêm, từ 22 giờ 30 phút đến 5 giờ sáng hôm sau; đồng thời, xây dựng phương án phân luồng, bố trí biển báo và rào chắn bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Đối với cây xanh nằm trong phạm vi cải tạo trên 6 tuyến đường, thành phố thực hiện đánh chuyển, chăm sóc tại vườn ươm để trồng lại tại các vị trí phù hợp; những cây không thuộc chủng loại theo định hướng quy hoạch được di chuyển đến trồng tại xã Kiều Phú. Dự án cũng bổ sung một số loại cây bóng mát như giáng hương, bằng lăng, bàng lá nhỏ và sao đen.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện dự án; lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm, tập trung nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Các đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực thông hành trên các trục giao thông trọng điểm, từng bước khắc phục những điểm nghẽn hạ tầng, giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông và cải thiện chất lượng môi trường đô thị trên địa bàn Thủ đô.