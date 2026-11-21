Hà Nội đầu tư cho văn hóa, con người chính là đầu tư cho tương lai
Sáng 21/11, thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và các tổ chức quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-dau-tu-cho-van-hoa-con-nguoi-chinh-la-dau-tu-cho-tuong-lai-246261121192037933.htm