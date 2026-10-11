Hà Nội đầu tư cảng thủy nội địa công suất 2 triệu tấn mỗi năm

Phối cảnh Cảng thủy nội địa Giang Biên. (Ảnh: CĐT)

UBND TP. Hà Nội vừa tổ chức khởi công Dự án Cảng thủy nội địa Giang Biên tại phường Việt Hưng, thuộc quận Long Biên cũ, trên khu vực bãi sông Đuống, phía thượng lưu cầu Phù Đổng. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.551,8 tỷ đồng, được định hướng tăng cường kết nối vận tải hàng hóa giữa Thủ đô với hệ thống cảng biển phía Bắc.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco, Công ty cổ phần Hateco Logistics và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Cảng thủy nội địa thực hiện, với tổng diện tích hơn 35 ha, gồm 23,87 ha đất và 11,23 ha vùng nước phục vụ khai thác cảng.

Theo quy mô đầu tư, cảng có chiều dài bến khoảng 600 m, công suất thiết kế 2 triệu tấn hàng hóa/năm. Các hạng mục chính gồm khu bến, bãi hàng, giao thông nội bộ, công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và các công trình phục vụ khai thác.

Dự án được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2027; giai đoạn 2 dự kiến triển khai từ quý II/2028 và hoàn thành vào quý IV/2029.

Cảng thủy nội địa Giang Biên nằm trên tuyến vận tải đường thủy Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội, có khả năng kết nối với hệ thống sông Hồng. Dự án phù hợp với định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024.

Theo định hướng khai thác, cảng sẽ đảm nhiệm vai trò tập kết, xếp dỡ và trung chuyển hàng hóa giữa Hà Nội với hệ thống cảng biển Hải Phòng, đặc biệt là khu bến Lạch Huyện. Hàng hóa từ các khu công nghiệp, nhà máy, kho hàng và trung tâm phân phối tại Hà Nội cùng vùng phụ cận có thể được vận chuyển bằng đường bộ đến cảng, sau đó chuyển sang đường thủy để đi Hải Phòng và phục vụ xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, hàng nhập khẩu cũng có thể được vận chuyển bằng đường thủy về Giang Biên trước khi phân phối đến các khu vực tiêu thụ.

Dự án gắn với định hướng phát triển hạ tầng cảng và logistics của Hateco, doanh nghiệp đang khai thác Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng tại khu bến Lạch Huyện, đồng thời đầu tư các dự án cảng container tại Liên Chiểu, Đà Nẵng và Cảng thủy nội địa Sông Chanh tại Quảng Ninh.

Khi đi vào hoạt động, Cảng Giang Biên được kỳ vọng góp phần phát triển vận tải đa phương thức, giảm sự phụ thuộc vào đường bộ trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng và mở rộng chuỗi dịch vụ logistics tại vùng Thủ đô. Hiệu quả khai thác dự án sẽ phụ thuộc vào mức độ đồng bộ giữa hạ tầng cảng, hệ thống đường bộ, kho bãi, cảng cạn và nhu cầu vận chuyển thực tế của doanh nghiệp.