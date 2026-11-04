Hà Nội đầu tư 5 dự án khẩn cấp với kinh phí hơn 42.800 tỷ đồng

Thước đo nhân văn sâu sắc nhất không ở những con số tăng trưởng chung, mà là những người yếu thế nhất, những vùng khó khăn nhất có được chăm lo hay không? Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Lào Cai là thước đo sinh động, khẳng định rõ nét chủ trương của tỉnh: Dành sự quan tâm đặc biệt cho phát triển kinh tế - xã hội vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.