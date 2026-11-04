Hà Nội đầu tư 5 dự án khẩn cấp với kinh phí hơn 42.800 tỷ đồng
Sáng 4/11, kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục chương trình làm việc.Tham dự có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-dau-tu-5-du-an-khan-cap-voi-kinh-phi-hon-42800-ty-dong-246261104110627593.htm