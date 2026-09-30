Hà Nội đầu tư 20.762 tỷ đồng cho 426 dự án văn hóa, thể thao

Phát biểu tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Các đại biểu dự phiên giải trình. Ảnh: VĂN TUYẾN

Việc đầu tư cần bảo đảm đồng bộ, phù hợp quy hoạch và nhu cầu thực tế; đồng thời phải gắn với hiệu quả sau đầu tư. Ngay từ khi quyết định đầu tư cần tính đầy đủ phương án quản lý, vận hành, nhân lực, kinh phí và khả năng khai thác lâu dài.

Về quản lý, cần làm rõ mô hình quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quản lý tài sản và tổ chức hoạt động. Đối với các công trình quy mô lớn được chuyển giao về xã, phường, cần nghiên cứu mô hình khai thác phù hợp, bảo đảm vừa quản lý chặt chẽ tài sản công, vừa phát huy tối đa công năng công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu khai thác hiệu quả các thiết chế. Một công trình được đầu tư khang trang nhưng ít hoạt động, ít người sử dụng thì chưa thể coi là đầu tư hiệu quả. Vì vậy, cần tháo gỡ vướng mắc về cơ chế tài chính, khai thác tài sản công, xã hội hóa; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy nhu cầu người dân làm trung tâm.

“Mục tiêu cuối cùng của phiên giải trình là chỉ ra tồn tại, hạn chế và tìm giải pháp khả thi để tạo chuyển biến sau giám sát. Những vấn đề được chỉ ra phải có địa chỉ xử lý; giải pháp được cam kết phải có thời hạn và được kiểm đếm bằng kết quả cụ thể”, ông Trần Thế Cương nêu rõ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu khai mạc phiên giải trình. Ảnh: VĂN TUYẾN

Phó Giám đốc Sở Tài chính Vũ Trung Thành cho biết thêm, giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn của thành phố khoảng 865.000 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực văn hóa, thể thao được bố trí 20.762 tỷ đồng cho 426 dự án, tương đương 3% kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp thành phố và 4% kế hoạch cấp địa phương, bảo đảm tỷ lệ theo quy định.

Riêng năm 2026, thành phố đã phân bổ 8.200 tỷ đồng thực hiện các dự án. Trong 426 dự án, có 19 dự án cấp thành phố và 407 dự án cấp xã, phường, cho thấy nguồn lực được tập trung đáng kể cho cơ sở.

Đối với công viên, vườn hoa, theo phân cấp, xã, phường được giao làm chủ đầu tư. Công tác duy tu, vận hành, quản lý thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời xây dựng đề án khai thác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, giảm chi từ ngân sách nhà nước.