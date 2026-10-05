Hà Nội - Đầu tàu vàng tại ASIAD 20

Việc Lamine Yamal, Raphinha cùng nhiều cầu thủ Barcelona thường xuyên quấn băng ở ngón tay hoặc cổ tay từng làm dấy lên không ít đồn đoán. Tuy nhiên, nguyên nhân phía sau thói quen này thực tế đơn giản hơn nhiều, chủ yếu xuất phát từ chấn thương, sở thích cá nhân và yếu tố tâm lý.