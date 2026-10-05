Hà Nội - Đầu tàu vàng tại ASIAD 20
Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế “đầu tàu thể thao” của cả nước khi có vận động viên đóng góp 3 Huy chương vàng (HCV), 1 Huy chương bạc (HCB) và 11 Huy chương đồng (HCĐ) - chiếm phần lớn thành tích của Đoàn Việt Nam tại ASIAD 20 (3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ). Những thành tích từ karate, cầu mây, boxing, wushu..., không chỉ mang về vinh quang cho Tổ quốc, mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ của các VĐV Thủ đô trên đấu trường châu lục.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-dau-tau-vang-tai-asiad-20-1759631.html