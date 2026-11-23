Khu đất này từng nằm trong phạm vi dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ Sanrio Hello Kitty World Hanoi do doanh nghiệp thuộc Tập đoàn BRG phát triển.

Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố công khai, khu đất tại số 153 Yên Phụ có tổng diện tích 2.678 m2 được đưa ra đấu giá nhằm thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch.

Hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội đã ban hành thông báo về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, với thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 23/11 đến 17h ngày 26/11/2026. Như vậy, thành phố đang triển khai bước lựa chọn đơn vị tổ chức và chưa công bố lịch đấu giá chính thức.

Theo hồ sơ đấu giá, giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm là 114,21 triệu đồng/m2, tương ứng tổng giá trị quyền sử dụng đất cho toàn bộ khu đất vào khoảng 305,86 tỷ đồng. Khu đất có chức năng quy hoạch là đất dịch vụ công cộng đô thị và được xác định mục đích sử dụng khi đấu giá là đất thương mại, dịch vụ.

Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ được Nhà nước cho thuê đất trong thời hạn 50 năm theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, với tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

Đáng chú ý, khu đất này từng gắn liền với dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại số 151, 153 Yên Phụ, quận Tây Hồ, có tên thương mại là Sanrio Hello Kitty World Hanoi.

Dự án được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 16/6/2018, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển dịch vụ vui chơi giải trí Hà Nội – doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BRG – làm nhà đầu tư.

Đến năm 2019, BRG công bố hợp tác với Sanrio Hong Kong, đơn vị sở hữu thương hiệu Hello Kitty, để phát triển tổ hợp vui chơi giải trí trong nhà tại Hà Nội. Dự án từng được giới thiệu là công viên giải trí trong nhà mang thương hiệu quốc tế, dự kiến bố trí các khu vui chơi gắn với những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản và châu Á.

Theo thông tin công bố ở thời điểm đó, khu đất dự án tại 151-153 Yên Phụ có quy mô gần 30.000 m2. Công trình ban đầu được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2020, sau đó điều chỉnh mốc tiến độ sang năm 2021 nhưng không được triển khai như kế hoạch.

Tới tháng 6/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ban hành Quyết định số 231 về việc chấm dứt hoạt động đối với dự án Tổ hợp công viên vui chơi giải trí và phụ trợ tại địa chỉ nêu trên. Lý do chấm dứt là nhà đầu tư không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư, đồng thời không thực hiện thủ tục điều chỉnh địa điểm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Trước đó, vào tháng 6/2020, UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi 2.678 m2 đất tại số 153 Yên Phụ và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý, đây cũng chính là phần diện tích hiện được thành phố đưa ra đấu giá.

Như vậy, khu đất 2.678 m2 tại số 153 Yên Phụ đang chuẩn bị tổ chức đấu giá chỉ là một phần diện tích từng nằm trong phạm vi dự án Hello Kitty tại 151-153 Yên Phụ, không phải toàn bộ khu đất gần 30.000 m2 của dự án cũ.