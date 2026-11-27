Các nhiệm vụ sử dụng ngân sách thành phố phải có sản phẩm cụ thể, chứng minh được khả năng ứng dụng và xác định rõ cơ quan, đơn vị tiếp nhận kết quả nghiên cứu.

Nghiên cứu trong phòng sạch tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 11118/TB-SKHCN ngày 25/11/2026 về nguyên tắc lựa chọn, tham mưu nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách thành phố. Theo đó, các nhiệm vụ đề xuất tài trợ, đặt hàng phải đồng thời đáp ứng 5 nguyên tắc, trong đó chú trọng tính mới, hiệu quả ứng dụng và năng lực thực hiện của tổ chức chủ trì.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội yêu cầu các nhiệm vụ phải trực tiếp góp phần giải quyết ít nhất một vấn đề thuộc danh mục các bài toán lớn của thành phố hoặc một điểm nghẽn cấp bách được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Thay vì chỉ nêu mục tiêu nghiên cứu, các tổ chức đề xuất nhiệm vụ phải phân tích hiện trạng, xác định cụ thể kết quả dự kiến, mức độ đóng góp và tác động đối với vấn đề cần giải quyết. Những đề xuất viện dẫn các bài toán lớn, điểm nghẽn của thành phố nhưng không chứng minh được mối liên hệ giữa nội dung nghiên cứu và sản phẩm đầu ra sẽ không được xem xét.

Để tránh đầu tư trùng lặp, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các tổ chức nghiên cứu rà soát, đối sánh với những công nghệ, giải pháp đã có trên thị trường trong nước và quốc tế, làm rõ tính mới và hàm lượng khoa học, công nghệ của nhiệm vụ.

Trường hợp công nghệ đã phổ biến, thành phố ưu tiên chuyển giao, giải mã, mua bí quyết công nghệ gắn với làm chủ và thích nghi công nghệ, thay vì tiếp tục bố trí ngân sách để nghiên cứu lại.

Đáng chú ý, các nhiệm vụ có nội dung chủ yếu là mua sắm, triển khai, nhân rộng thiết bị, phần mềm hoặc giải pháp sẵn có sẽ không được Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu lựa chọn.

Quy định này cũng áp dụng đối với các đề xuất đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thông thường; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, điều tra, khảo sát, tuyên truyền hoặc đào tạo đơn thuần. Những hoạt động trên cần được bố trí từ các nguồn kinh phí phù hợp khác.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, sản phẩm cuối cùng của nhiệm vụ phải hoàn chỉnh, có thể đo đếm và đánh giá được. Thành phố không lựa chọn các nhiệm vụ mà kết quả cuối cùng chỉ là báo cáo khoa học, báo cáo tổng hợp, chuyên đề lý thuyết hoặc bài báo khoa học.

Đối với lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, sản phẩm phải có thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng rõ ràng, đáp ứng yêu cầu đưa vào sản xuất, sử dụng hoặc thương mại hóa. Trong lĩnh vực phát triển các giải pháp xã hội, nhiệm vụ phải hướng tới những thay đổi cụ thể trong quản trị đô thị, phát triển văn hóa, con người hoặc kinh tế - xã hội.

Hiệu quả nghiên cứu được lượng hóa thông qua số thủ tục, quy định được sửa đổi, cắt giảm; số cơ quan, đơn vị, địa bàn triển khai áp dụng hoặc mức độ cải thiện các chỉ tiêu quản lý. Đây là những căn cứ để đánh giá mức độ đóng góp của nhiệm vụ đối với vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, khả năng tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu là điều kiện bắt buộc khi đề xuất nhiệm vụ.

Với các sản phẩm phục vụ khu vực công, cơ quan thụ hưởng phải có văn bản cam kết phối hợp, tiếp nhận và sử dụng kết quả. Với sản phẩm hướng tới thị trường, phải có doanh nghiệp tham gia hoặc cam kết tiếp nhận, thương mại hóa.

Các tổ chức đề xuất nhiệm vụ phục vụ thị trường còn phải chứng minh nhu cầu sử dụng sản phẩm, quy mô khách hàng, khả năng cạnh tranh về công nghệ, chất lượng hoặc giá thành so với những sản phẩm, giải pháp hiện có. Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu cụ thể đối với năng lực của tổ chức chủ trì và nhóm nghiên cứu. Các đơn vị phải chứng minh năng lực chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất và những kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng.

Tổ chức chủ trì có trách nhiệm trực tiếp thực hiện các nội dung khoa học, công nghệ chính của nhiệm vụ, không được chủ yếu đứng tên rồi thuê khoán lại phần lớn công việc cho đơn vị khác. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, các nguyên tắc trên được áp dụng đối với những đề xuất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục kể từ ngày 25/11/2026.

Đối với các đề xuất đang trong quá trình rà soát, tổ chức đề xuất phải bổ sung, hoàn thiện minh chứng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ. Những nhiệm vụ đã được phê duyệt tiếp tục thực hiện theo quyết định và hợp đồng đã ký.