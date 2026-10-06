Hà Nội đặt mục tiêu thành lập mới 150 hợp tác xã năm 2027

Theo Kế hoạch số 385/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2027, thành phố tiếp tục phát triển khu vực kinh tế tập thể theo hướng gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hà Nội đặt mục tiêu thành lập mới từ 150 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trở lên trong năm 2027.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là củng cố, tổ chức lại các hợp tác xã quy mô nhỏ, hiệu quả thấp nhưng còn khả năng phát triển theo hướng hợp nhất, sáp nhập, hình thành các hợp tác xã có quy mô phù hợp, quản trị hiệu quả, hoạt động đa ngành, đa dịch vụ.

Đối với hợp tác xã nông nghiệp, Hà Nội định hướng gắn sản xuất với phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng cường liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng chuỗi giá trị.

Năm 2027, thành phố phấn đấu 100% hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2023; đồng thời xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu củng cố, phát triển hợp tác xã theo hướng hợp nhất, sáp nhập tại 20 xã sau sắp xếp địa giới hành chính; củng cố các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả hoặc có nhu cầu phát triển, mở rộng.

Thành phố phấn đấu hoàn thiện và nhân rộng từ 6 mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trở lên; xây dựng 50 mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Doanh thu bình quân của hợp tác xã được đặt mục tiêu đạt 3,8 tỷ đồng/năm.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tăng cường hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ số trong quản trị, kế toán - tài chính, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại điện tử, từng bước hình thành các hợp tác xã số.

Các nhiệm vụ hỗ trợ chuyển đổi số được lồng ghép trong các chương trình, đề án và nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2027 theo quy định. Thành phố đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ hợp tác xã và cán bộ quản lý nhà nước phụ trách kinh tế tập thể.

Hà Nội cũng định hướng tăng cường liên kết hợp tác xã - doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, chứng nhận chất lượng theo các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và sản phẩm OCOP; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.

UBND thành phố giao các sở, ngành nghiên cứu, triển khai chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, trong đó tập trung vào chuyển đổi số, khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ, đất đai và xúc tiến thương mại. Các xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả.

Liên minh Hợp tác xã thành phố được giao tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức kinh tế tập thể, đồng thời làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.