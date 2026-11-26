Quang cảnh hội nghị chiều 26/11. (Ảnh: THÀNH THÁI)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu, GRDP của Hà Nội cả năm 2026 ước tăng khoảng 10% (số liệu ước tính lần 1 chính thức dự kiến sẽ được Cục Thống kê công bố ngày 29/11/2026). GRDP bình quân đầu người ước đạt 201 triệu đồng/người/năm, vượt mục tiêu 198 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động ước đạt 8,69%, năng suất lao động theo giá hiện hành đạt khoảng 384 triệu đồng/lao động.

Đáng chú ý, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 821,8 nghìn tỷ đồng, bằng 126% dự toán. Giải ngân đầu tư công ước đạt 199,9 nghìn tỷ đồng, đứng đầu cả nước về giá trị tuyệt đối, bằng 158,7% dự toán Chính phủ giao và đạt 95% kế hoạch thành phố giao. Trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục giải ngân khoảng 70,6 nghìn tỷ đồng, phấn đấu đến ngày 31/1/2027 hoàn thành 100% kế hoạch.

Trên cơ sở đánh giá tình hình năm 2026, Hà Nội xác định quan điểm điều hành năm 2027 là kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển nhanh và bền vững; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân và thu hút FDI. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Luật Thủ đô năm 2026, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố đặt mục tiêu GRDP năm 2027 tăng 11,1%, GRDP bình quân đầu người đạt 229 triệu đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt hơn 915,9 nghìn tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố sẽ điều hành tăng trưởng GRDP theo kịch bản từng tháng, quý và từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ động lực, dư địa tăng trưởng, xây dựng phương án dự phòng, không dồn áp lực tăng trưởng vào cuối năm. Việc giao nhiệm vụ được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện; đồng thời kiểm soát CPI dưới 5%, bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THÀNH THÁI)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng đánh giá, năm đầu tiên Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, thành phố có những chuyển biến rất rõ nét trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển vững chắc hơn trong năm 2027.

Đồng chí cho rằng, vấn đề then chốt là phải xác định đúng các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện; sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khơi thông các động lực, tháo gỡ đúng “điểm nghẽn”; phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm và khát vọng phát triển của mỗi cán bộ, đảng viên và có cơ chế giám sát, kiểm soát, đánh giá kết quả của từng nhiệm vụ trọng tâm.

Do đó, thành phố cần xác định đúng ưu tiên cần tập trung trong năm 2027 để chuyển hóa nguồn lực thành năng lực sản xuất, kinh doanh và kết quả phát triển thực chất. Đồng chí yêu cầu xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi nhất; giải pháp để phát huy vị thế là trung tâm nghiên cứu khoa học lớn nhất cả nước thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng dẫn dắt tăng năng suất lao động.