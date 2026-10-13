GRDP 9 tháng của Hà Nội ước tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,54%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,80%; dịch vụ tăng 9,14%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 16,55% trong quý IV/2026. Ảnh minh hoạ

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Vốn ngân sách nhà nước địa phương đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, tăng 81,2%, gắn với việc đẩy nhanh các dự án hạ tầng lớn như đường Vành đai 4, các cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và hồ điều hòa chống ngập.

Lũy kế đến ngày 11/10/2026, giải ngân đầu tư công đạt 117,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 71% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 4,13 tỷ USD, hoàn thành 91,7% kế hoạch năm. Trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ thu hút khoảng 2,24 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,6%; doanh thu vận tải và kho bãi tăng 22,8%. Du lịch ghi nhận gần 6,9 triệu lượt khách, tăng 24,3%.

Thành phố đã triển khai 72 dự án trọng điểm, cấp bách với tổng mức đầu tư khoảng 230,4 nghìn tỷ đồng; triển khai lập 125 quy hoạch phân khu, cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển với gần 2.800 tổ chức, 226 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và gần 11.000 doanh nghiệp công nghệ số.

Tuy nhiên, đến ngày 6/10/2026, giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ và chuyển đổi số mới đạt 56% trên dự toán khoảng 9.090 tỷ đồng; tác động trực tiếp đến tăng trưởng còn hạn chế.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, tăng trưởng 9 tháng chưa đạt kịch bản, đòi hỏi quý IV phải tăng 16,55% để hoàn thành mục tiêu cả năm.

CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, cao hơn mức 4,52% của cả nước và vượt mục tiêu kiểm soát 4,5% của cả năm. Áp lực giá tập trung chủ yếu ở nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng và nhóm giao thông.

Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026, không điều chỉnh giảm. Kịch bản quý IV đặt mục tiêu công nghiệp - xây dựng tăng 14,5%; dịch vụ tăng 18,42%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11,89%.