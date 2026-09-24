Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 14,6% trong quý IV

Hà Nội thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng để tăng tốc trong quý IV. (Ảnh minh họa)

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát thông tin, số liệu đầu vào phục vụ biên soạn GRDP năm 2026 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 23/9.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026, yêu cầu tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm là rất cao. Thành phố xác định mức tăng 12,54% trong quý III và 14,6% trong quý IV có ý nghĩa quyết định đối với kết quả cả năm.

Về công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 8,96%. Một số ngành chủ lực ghi nhận mức tăng hai con số, gồm điện tử, máy móc, kính và sản phẩm qua kính tăng 18,5%; sản phẩm cao su, plastic và sản xuất kim loại tăng khoảng 15%; vận tải tăng 12,8%; sản xuất đồ uống tăng 12,3%.

Đầu tư xây dựng được Hà Nội xác định là động lực cần tạo đột phá trong những tháng cuối năm. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý I tăng 10,5%, quý II tăng 18,6%. Đến ngày 21/9, tổng vốn đầu tư xã hội theo số liệu thống kê sơ bộ đạt khoảng 194.000 tỷ đồng, đạt kịch bản đề ra cho quý III.

Cùng thời điểm, thành phố đã giải ngân 99.100 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 61% dự toán thành phố giao.

Trong khi đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 518.000 tỷ đồng, tăng 17%, tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng của quý IV.

Hà Nội cũng cho biết từ đầu năm có 321 dự án chậm triển khai, đến nay đã tháo gỡ được hơn 200 dự án và đang tiếp tục tập trung xử lý các vướng mắc để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.