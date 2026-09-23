Hà Nội đặt mục tiêu quý IV tăng trưởng 14,6%

Đó là thông tin tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để rà soát thông tin, số liệu đầu vào phục vụ biên soạn GRDP năm 2026 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 23/9.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND TP. Hà Nội có Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của thành phố.

Phát biểu tại điểm cầu TP. Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú cho biết, năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Theo kịch bản tăng trưởng của thành phố, để hoàn thành mục tiêu này, trong 6 tháng cuối năm, yêu cầu tăng trưởng là rất cao.

Trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm, kịch bản tăng trưởng của thành phố đã có một số thay đổi, trong đó, đặt mục tiêu quý III tăng trưởng 12,54% và quý IV tăng trưởng 14,6%.

Theo ông Tú, đây là yêu cầu rất cao, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm của thành phố. Qua rà soát, thành phố nhận thấy các động lực tăng trưởng vẫn được duy trì, tuy nhiên mức độ đóng góp của các ngành chưa thật sự đồng đều.

Theo đó, về công nghiệp, sản xuất tiếp tục duy trì đà tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 8,96%, là mức tăng cao so với nhiều năm gần đây. Một số ngành chủ lực tăng hai con số, như: Điện tử, máy móc, kính và sản phẩm qua kính tăng 18,5%; sản phẩm cao su, plastic và sản xuất kim loại tăng khoảng 15%; vận tải tăng 12,8%; sản xuất đồ uống tăng 12,3%.

Về đầu tư xây dựng, thành phố xác định đây là động lực cần tạo đột phá lớn nhất trong những tháng cuối năm. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng nhanh qua từng quý, trong đó, quý I tăng 10,5%, quý II tăng 18,6%. Đến ngày 21/9, tổng vốn đầu tư xã hội của thành phốtheo số liệu thống kê sơ bộ đạt khoảng 194.000 tỷ đồng, đạt kịch bản đề ra cho quý III của thành phố.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 21/9, TP. Hà Nội đã giải ngân 99.100 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 61% dự toán thành phố giao.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang quyết tâm tháo gỡ để tạo điều kiện cho các dự án, nhà đầu tư triển khai. Từ đầu năm, thành phố có 321 dự án chậm triển khai; đến nay đã tháo gỡ được hơn 200 dự án và đang tiếp tục tập trung tháo gỡ cho các nhà đầu tư.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú phát biểu tại điểm cầu trực tuyến của Hà Nội. Ảnh: Lê Hải

Khu vực thương mại, dịch vụ và tiêu dùng được đánh giá tiếp tục là trụ cột và cũng là nhóm có khả năng tạo tăng trưởng nhanh nhất trong quý IV. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 518.000 tỷ đồng, tăng 17%.

Kiến nghị một số nội dung liên quan đến triển khai thực hiện trong thời gian tới, về công tác thống kê và đánh giá tăng trưởng, Sở Tài chính Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục hướng dẫn hoàn thiện phương pháp và cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thống kê, cơ quan thuế, cơ quan đầu tư và các cơ sở dữ liệu liên quan. Hiện nay, TP. Hà Nội đang tích cực tiếp tục thống kê, bổ sung các dữ liệu có thể chưa được đánh giá đầy đủ trong công tác thống kê.

Thành phố kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu Chính phủ xem xét thêm nội dung liên quan đến việc xác định tỷ lệ điều tiết đối với nguồn lực của thành phố, qua đó tiếp tục tạo động lực để Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn trên địa bàn, trong đó có các công trình trọng điểm.

Đồng thời đề nghị Bộ Tài chính, Chính phủ tiếp tục quan tâm, chia sẻ và có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động nguồn lực, triển khai thực hiện các hoạt động đầu tư, xây dựng.../.