Hà Nội đặt mục tiêu ngành hoa, cây cảnh vượt 10.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường đã ký ban hành Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 30/10/2026 về phát triển sản xuất, tiêu thụ hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045.

Mỗi năm Hà Nội dự kiến hỗ trợ xây dựng từ 2 đến 3 mô hình sản xuất hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao.

Theo kế hoạch, Hà Nội định hướng phát triển hoa, cây cảnh thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị gia tăng cao, gắn sản xuất với ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, thành phố chú trọng bảo tồn các giống hoa, cây cảnh truyền thống, phát triển du lịch làng nghề và nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Mục tiêu 10.000 tỷ đồng và cơ hội mở rộng chuỗi giá trị

Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu phát triển khoảng 4.500 ha hoa, cây cảnh, trong đó diện tích trồng hoa khoảng 3.000 ha, tương ứng 8.500 đến 9.000 ha gieo trồng mỗi năm. Giá trị sản xuất toàn ngành dự kiến đạt trên 10.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2027–2030 trên 8%.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố sẽ phát triển các vùng sản xuất tập trung, phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy hoạch và nhu cầu thị trường. Bên cạnh những vùng chuyên canh quy mô lớn, các mô hình sản xuất vừa và nhỏ ứng dụng công nghệ, tiết kiệm tài nguyên cũng được khuyến khích phát triển.

Một nội dung đáng chú ý là kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng khoảng 6.000 nông dân trực tiếp tham gia sản xuất hoa, cây cảnh, đồng thời phát triển từ 8 đến 10 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Trong đó, hợp tác xã và tổ hợp tác được định hướng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học để hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, logistics đến tiêu thụ và du lịch.

Đây là định hướng quan trọng đối với các cơ sở trồng hoa, cây cảnh khi hoạt động sản xuất không chỉ tập trung vào khâu canh tác mà còn gắn với bảo quản, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường.

Giá trị sản xuất toàn ngành dự kiến đạt trên 10.000 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2027–2030 trên 8%.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn, khảo nghiệm các giống hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao, từng bước chủ động sản xuất giống sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Thành phố cũng nghiên cứu, chuyển giao các quy trình thu hái, xử lý sau thu hoạch bằng công nghệ nano bạc và chế phẩm dưỡng hoa nhằm nâng cao chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm.

Đáng chú ý, mỗi năm Hà Nội dự kiến hỗ trợ xây dựng từ 2 đến 3 mô hình sản xuất hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình được khuyến khích sử dụng nhà màng, nhà kính thông minh, cảm biến điều tiết môi trường, hệ thống tưới nhỏ giọt kết hợp châm phân tự động và kỹ thuật canh tác trên giá thể.

Những công nghệ này hướng tới nâng cao năng suất, kiểm soát điều kiện sản xuất và chủ động điều chỉnh thời điểm ra hoa theo nhu cầu thị trường.

Không chỉ đầu tư cho sản xuất, kế hoạch còn dành sự quan tâm đến hệ thống hạ tầng phục vụ tiêu thụ. Thành phố ưu tiên bố trí nguồn lực cho giao thông nội đồng, thủy lợi, điện sản xuất, hệ thống chiếu sáng, kho lạnh, cơ sở sơ chế, đóng gói và trung tâm giới thiệu sản phẩm tại các vùng sản xuất tập trung.

Đối với doanh nghiệp, Hà Nội khuyến khích đầu tư vào những khâu có giá trị gia tăng cao như sản xuất giống, bảo quản sau thu hoạch, logistics lạnh, trung tâm giao dịch hoa, thương mại điện tử và dịch vụ cảnh quan.

Cùng với hệ thống phân phối truyền thống, hoạt động tiêu thụ hoa, cây cảnh sẽ được mở rộng qua các nền tảng trực tuyến, thương mại điện tử và livestream. Thành phố cũng định hướng đẩy mạnh đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu số cho những sản phẩm đặc trưng của Thủ đô.

Các hội chợ chuyên ngành, triển lãm và Festival Hoa – Cây cảnh Thủ đô được xác định là hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường.

Hà Nội hướng tới phát triển kinh tế làng nghề

Bên cạnh mục tiêu nâng giá trị sản xuất, kế hoạch dành sự quan tâm đến việc bảo tồn những giống hoa, cây cảnh truyền thống gắn với lịch sử, văn hóa Hà Nội.

Trong đó, thành phố ưu tiên bảo tồn nguồn gen sen Bách Diệp, giống sen đặc trưng của khu vực Hồ Tây, có giá trị về kinh tế, văn hóa, lịch sử và sinh thái.

Đối với đào Nhật Tân và quất Tứ Liên, các tri thức bản địa, kinh nghiệm và kỹ thuật truyền thống trong trồng, chăm sóc sẽ được thu thập, lưu giữ, hệ thống hóa và phổ biến.

Việc bảo tồn không tách rời hoạt động sản xuất, kinh doanh mà được định hướng gắn với xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế của các làng nghề.

Một hướng đi khác được Hà Nội đặt ra là kết hợp sản xuất hoa, cây cảnh với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và không gian sáng tạo.

Thành phố nghiên cứu hình thành các tuyến cảnh quan chuyên đề như “Con đường hoa”, “Làng hoa du lịch”, kết nối vùng sản xuất với các điểm di sản và khu du lịch trên địa bàn.

Hà Nội phát triển từ 8 đến 10 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Theo định hướng này, các làng hoa không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm mà còn có thể phát triển hoạt động tham quan, trải nghiệm trồng và chăm sóc cây, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ phục vụ du khách.

Để hỗ trợ, Hà Nội định hướng đầu tư hạ tầng du lịch nông nghiệp, trung tâm giới thiệu sản phẩm và khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển dịch vụ cảnh quan, du lịch trải nghiệm.

Về dài hạn, đến năm 2045, thành phố đặt mục tiêu diện tích hoa, cây cảnh đạt khoảng 5.000 ha, trong đó diện tích trồng hoa khoảng 3.500 ha, tương ứng 10.000 đến 10.500 ha gieo trồng mỗi năm.

Giá trị sản xuất toàn ngành phấn đấu đạt trên 12.000 tỷ đồng. Trên 40% diện tích sản xuất hoa, cây cảnh được định hướng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao, nhà màng, nhà lưới.

Cùng với đó, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển khoảng 20 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hoa, cây cảnh gắn với du lịch trải nghiệm.

Thành phố cũng sẽ mở rộng hợp tác với các quốc gia có ngành hoa phát triển, các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế để tiếp nhận công nghệ, nghiên cứu giống, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại.

Các hiệp hội ngành nghề, tổ chức thương mại được khuyến khích tham gia tư vấn, kết nối chuỗi giá trị và mở rộng thị trường, trong đó có hoạt động quảng bá, xúc tiến xuất khẩu.

Với những định hướng này, Hà Nội không chỉ đặt mục tiêu tăng diện tích và sản lượng hoa, cây cảnh mà còn hướng tới nâng cao giá trị trên toàn chuỗi, từ giống, công nghệ sản xuất đến bảo quản, phân phối và dịch vụ du lịch.

Việc triển khai kế hoạch sẽ là cơ sở để các hợp tác xã, hộ sản xuất và doanh nghiệp xác định hướng đầu tư, liên kết và phát triển thị trường, đồng thời góp phần gìn giữ giá trị của những làng hoa truyền thống Thủ đô.