Mới có 4,3% bãi đỗ xe được đưa vào khai thác

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về tình hình triển khai đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn. Theo Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định tổng số 1.690 bãi đỗ xe công cộng.

Các bãi đỗ xe được quy hoạch tại vườn hoa, công viên khu vực nội đô có suất đầu tư rất lớn. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực tế còn chậm. Đến nay, toàn thành phố mới có 72 bãi đỗ xe được đưa vào khai thác, sử dụng, chiếm khoảng 4,3%; 61 bãi đang triển khai đầu tư xây dựng, chiếm 3,6%. Còn lại 1.557 bãi đỗ xe, tương đương 92,1% tổng số theo quy hoạch, chưa được triển khai.

Sở Xây dựng đánh giá, một trong những nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm triển khai là quy hoạch còn thiếu tính khả thi. Nhiều vị trí bãi đỗ xe nằm xen kẹt trong khu dân cư hiện hữu, diện tích nhỏ, vướng giải phóng mặt bằng hoặc chồng lấn với các dự án khác.

Trong đó, các bãi đỗ xe ngầm được quy hoạch tại vườn hoa, công viên khu vực nội đô có suất đầu tư rất lớn. Trong khi đó, quy hoạch mới chủ yếu xác định vị trí, quy mô, chưa làm rõ các chỉ tiêu như mật độ xây dựng, tầng cao và tỷ lệ diện tích dịch vụ đối với từng vị trí.

Bên cạnh đó, theo phân cấp hiện hành, phần lớn bãi đỗ xe công cộng thuộc trách nhiệm đầu tư của ngân sách cấp xã, trong khi nguồn lực ngân sách địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư các công trình ngầm, cao tầng.

Thời gian chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án thường kéo dài 2-3 năm. Một số dự án còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, năng lực tài chính của nhà đầu tư và hiệu quả kinh tế thấp...

Nhà đầu tư dự án bãi đỗ xe được hỗ trợ 50% lãi vay đối với khoản vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm

Ưu tiên đầu tư 29 bãi đỗ xe trong khu vực Vành đai 3

Để đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống bãi đỗ xe, Sở Xây dựng đã phân loại 301 vị trí bãi đỗ xe trong Vành đai 3 theo mức độ ưu tiên, gồm nhóm có thể triển khai ngay; nhóm cần điều chỉnh quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng và nhóm cần xem xét điều chỉnh chức năng.

Sở Xây dựng cũng ban hành văn bản gửi các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị liên quan, giới thiệu hiện trạng, quy hoạch, chính sách ưu đãi và kêu gọi đầu tư 29 bãi đỗ xe ưu tiên từ Vành đai 3 trở vào. Trong đó, có 14 bãi nằm trong Vành đai 2 và 15 bãi thuộc khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3.

Thành phố hiện đã có một số chính sách hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư phát triển bãi đỗ xe. Cụ thể, nhà đầu tư dự án bãi đỗ xe được hỗ trợ 50% lãi vay đối với khoản vay tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm.

Đối với công trình bãi đỗ xe ngầm, nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, tiền sử dụng không gian ngầm và được khai thác một phần diện tích sàn cho dịch vụ thương mại, hỗ trợ trông giữ xe theo quy định.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng, các cơ chế hiện hành vẫn chưa đủ sức hấp dẫn đối với nhiều dự án, nhất là bãi đỗ xe nổi, cao tầng. Suất đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi các điểm trông giữ xe tự phát trên lòng đường, hè phố vẫn tồn tại phổ biến, tạo sự cạnh tranh thiếu bình đẳng với các dự án được đầu tư bài bản.

Trên cơ sở rà soát, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố giao UBND các xã, phường trong Vành đai 3 xây dựng kế hoạch đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên đến năm 2030. Đáng chú ý, trong năm 2027, mỗi phường phấn đấu khởi công và xây dựng tối thiểu 2 bãi đỗ xe bằng nguồn ngân sách địa phương.

Các địa phương đồng thời phối hợp với Sở Tài chính rà soát khả năng cân đối nguồn lực, làm cơ sở báo cáo thành phố xem xét hỗ trợ đầu tư; xác định nhu cầu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án bãi đỗ xe theo quy hoạch.

Sở Xây dựng được đề xuất làm đầu mối đôn đốc, giám sát tiến độ chuẩn bị đầu tư và xây dựng các dự án; đồng thời rà soát quy hoạch hiện hành, loại bỏ những vị trí bãi đỗ xe khó khả thi và bổ sung các vị trí cần thiết, bảo đảm điều kiện triển khai.

Đối với Sở Tài chính, Sở Xây dựng kiến nghị nghiên cứu bố trí riêng khoản kinh phí từ ngân sách thành phố cho đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, tiếp tục rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai, trường hợp vi phạm sẽ xem xét thu hồi theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng cũng kiến nghị thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trong phạm vi dự án bãi đỗ xe theo quy hoạch, bao gồm cả phần diện tích khai thác dịch vụ thương mại và dịch vụ hỗ trợ.

Theo Sở Xây dựng, tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, đất đai, nguồn vốn và thủ tục đầu tư là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống bãi đỗ xe, từng bước đáp ứng nhu cầu đỗ xe ngày càng tăng của người dân Thủ đô.