UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND ngày 19/10/2026 triển khai Đề án “Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử TP. Hà Nội” giai đoạn 2026–2028.

Theo kế hoạch, Thành phố sẽ lựa chọn tối thiểu 10 điểm, chợ, cụm hộ kinh doanh để thí điểm, ưu tiên những địa bàn có hạ tầng thương mại và nền tảng chuyển đổi số. Đối tượng tham gia gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đến năm 2028, ít nhất 80% sản phẩm tham gia phải có truy xuất điện tử hoặc mã định danh phù hợp; 100% chủ thể được hướng dẫn công khai thông tin bắt buộc. Thành phố cũng đặt mục tiêu tối thiểu 90% phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi tiếp nhận được phân loại, chuyển xử lý đúng hạn và phấn đấu 100% hồ sơ được tiếp nhận, phân loại, chuyển, thông báo đúng hạn.

Hà Nội đặt mục tiêu kết nối 500 chủ thể vào mô hình tiêu dùng số. Ảnh minh họa

Lộ trình triển khai gồm 4 giai đoạn. Từ quý IV/2026 đến quý I/2027, Hà Nội chuẩn bị điều kiện, hoàn thiện tiêu chí và lựa chọn điểm thí điểm. Trong quý I và quý II/2027, mô hình vận hành đợt đầu tại ít nhất 5 điểm, chợ, cụm hộ kinh doanh, với tối thiểu 250 chủ thể và 500 sản phẩm. Nửa cuối năm 2027, Thành phố đánh giá, điều chỉnh và mở rộng có kiểm soát; năm 2028 tổng kết, chuẩn hóa mô hình và đề xuất phương án triển khai tiếp theo.

Một nội dung đáng chú ý là xây dựng chuyên trang hoặc mô-đun “Gian hàng số Thủ đô”, kết nối với các nền tảng hiện có để công khai thông tin chủ thể, sản phẩm, kênh bán hợp lệ, truy xuất nguồn gốc và chính sách đổi trả, bảo hành, khiếu nại. Thành phố dự kiến tổ chức ít nhất 20 lớp đào tạo, tập huấn về vận hành gian hàng số, thanh toán số, truy xuất nguồn gốc và xử lý phản ánh.

Theo kế hoạch, “bảo trợ thương mại điện tử” là cơ chế Thành phố hướng dẫn, chuẩn hóa tiêu chí, hỗ trợ kết nối, giám sát, cảnh báo và phối hợp bảo vệ người tiêu dùng. Cơ chế này không phải chứng nhận chất lượng, không bảo lãnh giao dịch và không thay thế trách nhiệm pháp lý của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hà Nội cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân loại phản ánh, nhận diện rủi ro và đề xuất đầu mối xử lý; AI không tự động kết luận vi phạm hoặc thay thế quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Công thương được giao chủ trì triển khai, phối hợp quản lý danh mục chủ thể, sản phẩm, gian hàng và điểm thí điểm; theo dõi, đánh giá kết quả. Thành phố yêu cầu chỉ mở rộng mô hình khi có dữ liệu kiểm chứng, đánh giá hiệu quả và bảo đảm đủ điều kiện, nguồn lực./.