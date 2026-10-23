Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện điểm chạm số HanoiGo trong quý IV/2026

Hội làng Triều Khúc, Hà Nội. (Ảnh: Thế Đại)

Với mục tiêu xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, theo Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19/10/2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thiện và đưa vào vận hành nền tảng số HanoiGo - nền tảng số phục vụ cung cấp thông tin và tương tác với du khách - trong quý IV/2026, đồng thời tích hợp các dữ liệu ưu tiên về sản phẩm, dịch vụ du lịch của thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được giao chủ trì hoàn thiện, vận hành nền tảng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp cập nhật thông tin về doanh nghiệp du lịch, điểm đến, sản phẩm, dịch vụ và chương trình du lịch; cùng Ủy ban nhân dân các xã, phường, Tổng công ty Du lịch Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ.

HanoiGo được định hướng trở thành điểm chạm số cung cấp thông tin và hỗ trợ tương tác với du khách. Nền tảng sẽ tích hợp dữ liệu theo hướng đa ngôn ngữ, cung cấp thông tin thống nhất về sản phẩm, lịch trình, điểm đến, dịch vụ, doanh nghiệp, mức giá tham khảo và phương thức liên hệ hoặc đặt dịch vụ. Việc cập nhật thông tin phải bảo đảm tính minh bạch, đồng thời tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bí mật kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo lộ trình, trong năm 2027, thành phố tiếp tục mở rộng dữ liệu và hoàn thiện các chức năng tương tác, phản hồi. Giai đoạn 2028-2030, HanoiGo sẽ được cập nhật, nâng cấp và đánh giá hiệu quả khai thác hằng năm.

Việc hoàn thiện HanoiGo nằm trong định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số vào xúc tiến, quảng bá du lịch, giúp du khách tiếp cận thông tin tập trung hơn và hỗ trợ kết nối các sản phẩm, dịch vụ du lịch của Thủ đô.