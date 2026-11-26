Chiều 26/11, tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu thay mặt Đảng ủy UBND thành phố trình bày Tờ trình về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và nhiệm vụ năm 2027.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII chiều 26/11. (Ảnh: Thành Thái).

Theo tờ trình, trong tổng số 50 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, Hà Nội ước có 32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, gồm 12 chỉ tiêu vượt và 20 chỉ tiêu đạt; 18 chỉ tiêu đang tiếp tục được thu thập số liệu đánh giá.

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục cải thiện qua các quý, GRDP cả năm 2026 ước tăng khoảng 10%. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 730.000 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 821.800 tỷ đồng, bằng 126% dự toán.

Trong lĩnh vực đầu tư phát triển, chi ngân sách địa phương ước đạt 296.900 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 199.900 tỷ đồng, chiếm 67,3% tổng chi. Giải ngân đầu tư công ước đạt 199.900 tỷ đồng, đứng đầu cả nước về giá trị tuyệt đối, bằng 158,7% dự toán Chính phủ giao và đạt 95% kế hoạch thành phố giao. Hà Nội phấn đấu giải ngân hết kế hoạch trong thời gian còn lại, hoàn thành 100% trước ngày 31/1/2027.

Bên cạnh đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại. Thành phố đã khởi công 3 khu công nghiệp mới; Khu công nghệ cao Hòa Lạc thu hút 115 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 171.000 tỷ đồng. Đây là những nguồn lực quan trọng để Hà Nội tiếp tục thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng và mở rộng không gian kinh tế trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đánh giá tình hình năm 2026, Hà Nội xác định quan điểm điều hành năm 2027 là kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với phát triển nhanh và bền vững; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân và thu hút FDI.

Đáng chú ý, trong định hướng phát triển hạ tầng giai đoạn tới, Hà Nội đề xuất điều chỉnh tăng mạnh mục tiêu phát triển mạng lưới đường sắt đô thị.

Theo đó, mục tiêu hoàn thành đường sắt đô thị đến năm 2030 được đề xuất nâng từ khoảng 100km lên khoảng 342km, đồng thời cập nhật quy mô mạng lưới đường sắt đô thị và bổ sung nhiệm vụ phát triển đường sắt quốc gia khẩn cấp.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu thay mặt Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội trình bày tờ trình. (Ảnh: Thành Thái).

Trong năm 2027, thành phố xác định ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các dự án đường sắt đô thị; các công trình chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm; các dự án xử lý điểm nghẽn và hạ tầng phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Hà Nội đặt mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch đầu tư công do Chính phủ giao trước ngày 31/10/2027, kiên quyết không bố trí vốn dàn trải hoặc vượt khả năng triển khai thực tế.

Về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường vành đai, quốc lộ 6, các tuyến giao thông liên vùng và 7 cây cầu qua sông Hồng.

Đối với đường sắt đô thị, Hà Nội tập trung thi công tuyến số 5, tuyến số 2 và chuẩn bị đầu tư các tuyến tiếp theo. Đây được xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong phân bổ nguồn lực đầu tư công, góp phần phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng lên 23%; chuyển đổi 100% xe buýt đầu tư mới sang sử dụng điện và năng lượng sạch. Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải và áp lực phương tiện cá nhân.

Cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2027; nâng tỷ lệ xử lý nước thải sinh hoạt đô thị lên 53,5%, bảo đảm 100% dân số được cấp nước sạch tập trung.

Một nhiệm vụ đáng chú ý khác là khơi thông nguồn lực đất đai, xử lý các dự án tồn đọng trong và ngoài ngân sách. Thành phố yêu cầu hoàn thành việc xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai chậm nhất trong quý II/2027.

Theo định hướng của thành phố, kết quả xử lý phải được đánh giá bằng việc dự án được tiếp tục thực hiện, hoàn thành hoặc nguồn lực được thu hồi để bố trí sử dụng hiệu quả; kiên quyết không dừng lại ở việc hoàn thành rà soát, đề xuất phương án.

Trong năm 2027, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11,1%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 870.000 tỷ đồng. Thành phố xác định phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, đồng thời thúc đẩy đầu tư tư nhân, thu hút FDI và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai để tạo động lực phát triển.