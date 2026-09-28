Hà Nội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ lao động trẻ em xuống dưới 1,1% vào năm 2030

Theo lộ trình đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu toàn bộ gia đình có trẻ em và 100% học sinh trên địa bàn được trang bị kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên không gian mạng cũng như cách phòng ngừa nguy cơ trở thành lao động sớm. Đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên làm công tác bảo vệ trẻ em tại các cơ sở y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội đều được đào tạo nâng cao chuyên môn. Đồng thời, thành phố hướng tới việc 90% doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh dịch vụ nắm vững thông tin, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện lao động trẻ em; 95% xã, phường triển khai mô hình dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành và toàn bộ cấp xã hoàn thành việc thành lập phòng điều tra thân thiện.

Đáng chú ý, thành phố đặt chỉ tiêu giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục tối thiểu 5% mỗi năm, đồng thời kéo giảm tỷ lệ lao động trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 xuống dưới 1,1%. Khi phát hiện các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bóc lột, bỏ rơi hoặc có nguy cơ, các cơ quan chức năng phải can thiệp, hỗ trợ kịp thời với tỷ lệ giải quyết đạt 100%, song song với việc đáp ứng toàn bộ yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định. Dữ liệu của nhóm trẻ này cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được số hóa, quản lý tập trung và tích hợp liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu chung.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu đưa nhiệm vụ bảo vệ trẻ em vào chương trình công tác trọng tâm giai đoạn 2026-2030, gắn rõ trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện tại từng địa bàn. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn Thủ đô, đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông thông qua các nền tảng số và mạng xã hội.

Quan tâm hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt sẽ góp phần giảm tỷ lệ lao động trẻ em. Ảnh: Ban Phạm

Bên cạnh việc củng cố Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, thành phố chú trọng cơ chế phối hợp liên ngành giữa y tế, giáo dục, tư pháp và an sinh xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ tập trung khoanh vùng tại các khu vực dễ phát sinh lao động trẻ em như làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ kinh doanh cá thể và khu vực kinh tế phi chính thức, bảo đảm mọi trẻ em có nguy cơ đều được tiếp cận kịp thời với các chính sách học tập, học nghề và hỗ trợ an sinh xã hội.