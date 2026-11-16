Hà Nội đặt mục tiêu giảm 18,71% phát thải khí nhà kính vào năm 2030

Xanh SM ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng nội đô bằng xe tải điện. Ảnh: BNEWS phát

Trong giai đoạn 2026 – 2030, UBND Thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững thông qua các Kế hoạch hành động từng giai đoạn và hằng năm với các mục tiêu cụ thể và quyết tâm hành động mạnh như: Giảm phát thải khí nhà kính khoảng 18,71% vào năm 2030; giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu; giảm 8% đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng và giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3% trên toàn Thành phố; phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế dần cho các sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy. Thành phố cũng đặt mục tiêu tích hợp quy hoạch đô thị xanh, định hướng đưa các chỉ tiêu về tiêu hao năng lượng trên GDP, tỷ lệ năng lượng tái tạo, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng, diện tích cây xanh đô thị vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố và các quận, huyện, thị xã.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về thúc đẩy tăng trưởng xanh, tiêu dùng bền vững và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả với các định hướng trọng tâm như: Chuyển dịch cơ cấu năng lượng: nâng tỷ trọng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo (điện mặt trời mái nhà, năng lượng từ xử lý rác thải); giảm dần phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch; tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nhóm cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, tòa nhà và công trình xây dựng, chiếu sáng công cộng. Bên cạnh đó, thành phố thực hiện các giải pháp xanh hóa sản xuất; xanh hóa giao thông đô thị, trong đó xây dựng lộ trình vùng phát thải thấp, ưu tiên các phương tiện giao thông sạch. Cùng đó, hình thành văn hóa tiêu dùng xanh, trong đó tăng cường vai trò định hướng của Nhà nước trong điều tiết thị trường, khuyến khích các hình thức phân phối bền vững, ưu tiên mua sắm công đối với sản phẩm dán nhãn sinh thái và phát triển thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường trong nhân dân. Ngoài ra, giải pháp quản lý chất thải và giảm nhựa sẽ được tăng cường nhằm thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện, tái chế, và giảm dần nhựa dùng một lần.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Thắng, giai đoạn 2021 – 2025 nhiều mô hình thực tiễn nổi bật với hiệu quả cao trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được xây dựng và vận hành, có thể kể đến các điển hình như: Mô hình triển khai sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính; Mô hình xanh hóa giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị; Mô hình mạng lưới liên kết sản xuất – tiêu dùng bền vững; Mô hình Điện rác và Nông nghiệp Tuần hoàn, trong đó đưa vào vận hành Nhà máy điện rác Sóc Sơn (quy mô hàng đầu khu vực) và triển khai các dự án nhà máy xử lý rác phát điện tại Xuân Sơn, góp phần biến chất thải thành nguồn năng lượng hữu ích.