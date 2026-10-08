Hà Nội đặt mục tiêu đưa 90% người dân vùng dân tộc thiểu số tiếp cận pháp luật trên môi trường số

Nhằm thực hiện Quyết định số 233/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 188/QĐ-BDTTG của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND. Kế hoạch xác định trọng tâm là đổi mới phương thức truyền thông pháp lý phù hợp với đặc thù từng địa bàn, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa với vận động xóa bỏ hủ tục, qua đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại khu vực miền núi.

Ngày 8/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 tại xã Mỹ Đức.

Chương trình hành động được thiết kế theo lộ trình mười năm, chia làm hai giai đoạn với các chỉ tiêu định lượng rõ ràng.

Ở giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội tập trung xây dựng tài liệu và đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt theo khung chuẩn của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thành phố phấn đấu số hóa trên 70% chương trình, tài liệu để công khai trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật và Cổng thông tin điện tử Thành phố. Đồng thời, bảo đảm mỗi xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 2 người làm công tác pháp luật được bồi dưỡng, nâng tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin pháp luật lên trên 70% và đạt 50% hoạt động tuyên truyền vận hành trên môi trường số.

Bước sang giai đoạn 2031 - 2035, các mục tiêu được nâng cấp theo chiều sâu khi 100% tài liệu được cập nhật, chỉnh lý và số hóa hoàn toàn trên không gian mạng. Thủ đô kỳ vọng khoảng 90% người dân vùng đồng bào tiếp cận thông tin pháp luật và 80% hoạt động tuyên truyền được thực hiện trên môi trường số. Toàn bộ đội ngũ hạt nhân nòng cốt, người làm công tác pháp luật cùng 100% bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín, chức sắc và chức việc tôn giáo sẽ được bồi dưỡng đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.

Lực lượng cán bộ cơ sở được xác định là chìa khóa then chốt để đưa pháp luật đi vào đời sống. Trong năm 2026, Thành phố rà soát, lựa chọn cán bộ có năng lực, am hiểu phong tục tập quán và ưu tiên người biết tiếng dân tộc thiểu số để kiện toàn mạng lưới hạt nhân tại các xã.

Bên cạnh kiến thức pháp luật và chính sách dân tộc, tôn giáo, đội ngũ này sẽ được trang bị kỹ năng chuyên biệt về trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, vận hành nền tảng số và mạng xã hội. Hà Nội cũng huy động rộng rãi mạng lưới già làng, trưởng thôn, hòa giải viên, trợ giúp viên pháp lý, lực lượng công an, quân đội cùng giới luật gia, luật sư và nhà giáo cùng tham gia tuyên truyền.

Thay vì những bài giảng khô cứng, nội dung tuyên truyền sẽ được lồng ghép linh hoạt với văn hóa truyền thống, sinh kế, việc làm và giáo lý tôn giáo tiến bộ. Giai đoạn 2026 - 2028, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì rà soát các tập quán lạc hậu, hủ tục trái quy định để vận động nhân dân xóa bỏ.

Song song với việc duy trì các mô hình cộng đồng, Thành phố đẩy mạnh tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam, các cuộc thi tìm hiểu, phiên tòa giả định, sản xuất phóng sự truyền hình và xây dựng chuyên mục hỏi đáp pháp lý chuyên biệt trên nền tảng mạng xã hội và phần mềm chuyên dụng.

Để kế hoạch vận hành đồng bộ, Sở Dân tộc và Tôn giáo đóng vai trò cơ quan thường trực, phối hợp cùng Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan tư pháp như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc phân bổ nguồn lực, giám sát và tổ chức thực hiện. Các đợt kiểm tra lồng ghép hằng năm, sơ kết vào năm 2030 và tổng kết vào năm 2035 sẽ là thước đo cụ thể, kịp thời biểu dương những mô hình sáng tạo, đưa pháp luật thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào miền núi Thủ đô.