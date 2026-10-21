Hà Nội đặt mục tiêu đón 47-50,5 triệu lượt khách vào năm 2030

Khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Thành Đạt

Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 19/10 về triển khai Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 9/10/2026 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu chung của Kế hoạch là xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, hạt nhân dẫn dắt, điều phối liên kết phát triển du lịch vùng, một trong ba cực tăng trưởng du lịch quốc gia; trung tâm du lịch văn hóa-di sản, sáng tạo, sự kiện và dịch vụ du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế; phát triển du lịch theo hướng thông minh, hiện đại, xanh, bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế, sức mạnh mềm của Thủ đô và đất nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ từ 47-50,5 triệu lượt khách du lịch (tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 7,0-8,5%/năm), trong đó khách quốc tế đạt từ 13-15 triệu lượt và khách nội địa đạt từ 34-35,5 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 295-340 nghìn tỷ đồng (tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 17-21%/năm); đóng góp tổng hợp của du lịch vào GRDP thành phố đạt từ 7,5-8%. Quy mô phòng lưu trú du lịch tăng thêm tối thiểu 10.000 phòng cao cấp (hạng từ 4-5 sao).

Hà Nội cũng phấn đấu đến 2030 sẽ có 3 khu du lịch được công nhận khu du lịch Quốc gia (khu du lịch hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội; khu du lịch Ba Vì; khu di tích quốc gia đặc biệt và thắng cảnh Hương Sơn) và các khu du lịch khác có đủ điều kiện. Hình thành được ít nhất 3 làng nghề, làng cổ là điểm đến du lịch chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế và khả năng đáp ứng các tiêu chí, danh hiệu, giải thưởng quốc tế phù hợp (Làng cổ ở Đường Lâm-Sơn Tây đạt danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới, làng nghề dệt lụa Vạn Phúc-Hà Đông, làng nghề gốm sứ Bát Tràng đạt danh hiệu quốc tế về du lịch làng nghề). Phát triển Tổng Công ty Du lịch Hà Nội trở thành doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực cạnh tranh quốc tế, từng bước giữ vai trò dẫn dắt, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch và nâng cao vị thế, thương hiệu du lịch Thủ đô.

Đến 2030, Hà Nội cũng đặt mục tiêu hình thành cơ bản hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ, cơ sở dữ liệu và nền tảng số du lịch Thủ đô kết nối với cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia theo hướng xanh, bền vững. Phấn đấu có 70% khu, điểm du lịch và các điểm đến trọng điểm được số hóa, kết nối dữ liệu. Phấn đấu thời gian lưu trú bình quân của khách quốc tế đạt 3,5-4 ngày/khách, khách nội địa đạt 2,5-3 ngày/khách; mức chi tiêu bình quân/khách tăng 8-10%/năm. Công suất sử dụng phòng trung bình của cơ sở lưu trú, khách sạn đạt khoảng 68-70%.

Theo kế hoạch này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội là cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Kế hoạch, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao và tổng hợp kết quả, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phù hợp thực tiễn. Sở chủ trì tham mưu công tác báo cáo định kỳ, sơ kết, tổng kết; đồng thời phối hợp Sở Nội vụ đề xuất khen thưởng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hiệu quả trong lĩnh vực du lịch.