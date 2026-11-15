Hà Nội đặt mục tiêu có hơn 1.200 xe buýt xanh ngay trong năm 2026

Tăng tốc điện hóa xe buýt, hàng trăm phương tiện mới lên tuyến

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội, mạng lưới xe buýt Thủ đô hiện có 989 phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh đang hoạt động trên 59 tuyến. Trong đó, có 850 xe buýt điện và 139 xe sử dụng khí thiên nhiên nén (CNG).

Hà Nội đang có gần 1.000 xe buýt xanh phục vụ hành khách đi lại.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã đưa thêm 506 xe buýt điện vào khai thác trên 29 tuyến. Đây là bước tiến trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng theo hướng xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Trong tổng số 11 doanh nghiệp vận tải buýt đang hoạt động trên địa bàn, đã có 3 đơn vị hoàn thành chuyển đổi 100% phương tiện sang xe buýt điện, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh và Công ty CP Ô tô vận tải Hà Tây.

Cùng với các doanh nghiệp này, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cũng đang tích cực triển khai kế hoạch thay thế xe buýt chạy dầu diesel bằng phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Đầu tháng 11/2026, Transerco đưa thêm 31 xe buýt điện vào khai thác trên 3 tuyến, gồm: tuyến số 03B (Bến xe Nước Ngầm - Giang Biên, Long Biên), tuyến số 28 (Bến xe Nước Ngầm - Đông Ngạc - Trường Đại học Mỏ - Địa chất) và tuyến số 100 (Long Biên - Đặng Xá, Gia Lâm).

Cùng với việc đưa phương tiện mới vào hoạt động, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến số 100 để phù hợp với đặc thù khai thác xe buýt điện, bảo đảm hoạt động vận tải ổn định và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trước đó, tính đến hết tháng 10/2026, doanh nghiệp này đã đưa 375 xe buýt điện vào hoạt động trên 24 tuyến.

Sắp vượt mục tiêu xe buýt xanh năm 2028

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, Hà Nội dự kiến chuyển đổi thêm 227 xe buýt sang sử dụng năng lượng sạch trên 18 tuyến. Trong đó, Transerco thực hiện chuyển đổi trên 15 tuyến, Công ty CP Xe điện Hà Nội trên 2 tuyến và Công ty CP Vận tải Newway trên 1 tuyến.

Nếu hoàn thành kế hoạch, toàn mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Thủ đô sẽ có 1.216 phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh hoạt động trên 77/129 tuyến.

Cụ thể, số xe buýt điện dự kiến tăng lên 1.077 xe, trong khi số xe sử dụng khí CNG duy trì ở mức 139 xe. Như vậy, tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng xanh trong toàn mạng lưới sẽ đạt khoảng 61%, vượt mục tiêu 54% đặt ra cho năm 2028.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phương tiện, Hà Nội đã triển khai các cơ chế hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư phương tiện và hạ tầng phục vụ vận tải xanh.

Theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội và Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố, ngân sách thành phố hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trong thời gian tối đa 10 năm.

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ không chỉ áp dụng đối với hoạt động đầu tư mua sắm phương tiện mà còn bao gồm cả việc xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng như trạm biến áp, trạm sạc và trạm nạp khí.

Với cơ chế hỗ trợ này, các doanh nghiệp vận tải có thêm điều kiện tháo gỡ khó khăn về vốn, đẩy nhanh đầu tư phương tiện và hạ tầng, góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển đổi xanh trong hoạt động vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng năng lượng sạch, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường không khí và phát triển hệ thống giao thông công cộng bền vững.