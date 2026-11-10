Hà Nội đặt mục tiêu chấm dứt chôn lấp rác tươi hằng ngày vào cuối năm 2027

Ngày 10/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Tổ trưởng Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy về giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm môi trường, chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Tổ công tác.

Theo dự thảo Chương trình công tác, những tháng cuối năm 2026, Tổ công tác tập trung rà soát cơ chế, chính sách và tiến độ các dự án xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là những dự án chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ.

Trong năm 2027, nhiệm vụ trọng tâm được xác định ở ba lĩnh vực: quản lý chất lượng không khí, quản lý chất thải rắn và cải thiện môi trường nước.

Cụ thể, thành phố sẽ tăng cường kiểm soát bụi tại các công trình xây dựng và trong quá trình vận chuyển vật liệu; tiếp tục triển khai vùng phát thải thấp, hoàn thiện hệ thống quan trắc không khí.

Đối với rác thải sinh hoạt, dự thảo đề xuất tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý riêng từng loại rác sau phân loại tại nguồn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 5 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trong lĩnh vực môi trường nước, thành phố tập trung thúc đẩy các nhà máy xử lý nước thải và dự án cải thiện môi trường các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét, Nhuệ và Cầu Bây.

Thảo luận tại cuộc họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Đình Cảnh đề nghị chuẩn hóa các điểm thu gom rác tại xã, phường và khu chung cư; xây dựng chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực môi trường. Đồng thời, cần siết chặt quản lý bụi và phế thải từ các công trình xây dựng, phương tiện vận chuyển.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang đề xuất lắp đặt camera AI tại các công trình xây dựng để giám sát phương tiện ra vào, phát hiện vi phạm về vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Kết quả xử lý phản ánh của người dân về tình trạng đổ trộm rác, phế thải cũng cần được công khai trên ứng dụng iHanoi để thuận tiện theo dõi, giám sát.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang đề xuất lắp đặt camera AI tại các công trình xây dựng để giám sát phương tiện ra vào (Ảnh: Phạm Hùng).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường cho biết, quy hoạch về chất thải rắn và nước thải đã bao phủ toàn địa bàn thành phố. Vấn đề then chốt hiện nay là tổ chức triển khai thực hiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường là một trong 5 điểm nghẽn lớn của Hà Nội cần tập trung giải quyết theo chỉ đạo của Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu xây dựng kế hoạch với các mốc tiến độ cụ thể đến năm 2027 và năm 2030, xác định rõ những nhiệm vụ có tính quyết định để tập trung tháo gỡ, bảo đảm tiến độ chung.

Đối với ô nhiễm bụi xây dựng, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu tất cả công trình, kể cả công trình nhà dân, phải thực hiện đóng bao vật liệu xây dựng rời và phế thải trước khi vận chuyển. Chính quyền xã, phường cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm, kiên quyết đình chỉ thi công đối với công trình vi phạm, kể cả công trình cấp bách.

Tình trạng xe chở cát, sỏi, đất đá che chắn sơ sài, làm rơi vãi vật liệu và phát tán bụi ra đường cũng phải được xử lý triệt để.

Về thu gom rác sinh hoạt, ông Đông yêu cầu tổ chức các gói thầu có quy mô đủ lớn để lựa chọn đơn vị có năng lực đầu tư; từng bước thay thế xe ép rác nạp phía sau kiểu cũ bằng phương tiện có cửa nạp bên hông và tay gắp tự động. Thành phố cũng cần xóa bỏ các điểm tập kết rác gây mất vệ sinh, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông kết luận cuộc họp (Ảnh: Phạm Hùng).

Đáng chú ý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu tính toán công suất xử lý rác đến năm 2045, trên cơ sở dự báo dân số Hà Nội khoảng 20 triệu người, lượng rác phát sinh từ 15.000-20.000 tấn mỗi ngày.

Mục tiêu trước mắt là chấm dứt việc chôn lấp rác tươi hằng ngày vào cuối năm 2027, tiến tới đào lượng rác đã chôn lấp để xử lý bằng phương pháp đốt.

Đối với chất lượng không khí, ông Đông yêu cầu nghiên cứu cơ chế phối hợp liên tỉnh nhằm kiểm soát các nguồn phát thải, trong đó ưu tiên giảm phát thải tại nguồn. Thành phố không cấp phép đầu tư mới đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, đồng thời xây dựng lộ trình di dời hoặc chuyển đổi công nghệ đối với các cơ sở hiện hữu.

Về môi trường nước, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu tách riêng hệ thống thoát nước mưa và nước thải tại các khu đô thị mới cũng như khu vực đô thị lịch sử; thu gom nước thải đưa về Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Nội dung này phải được báo cáo Thường trực Thành ủy trong quý IV/2026.

Bên cạnh đó, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình đập dâng nhằm bổ sung nước cho các sông nội thành, đồng thời nghiên cứu quy hoạch hệ thống kênh dẫn nước ngọt trên địa bàn.