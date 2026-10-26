Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng về công tác cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố trong những tháng cuối năm 2026.

Theo kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất phương án cắt giảm 50% thủ tục hành chính liên quan đến đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, căn cứ pháp lý, hiệu lực và tính khả thi của phương án, gửi kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, đồng thời gửi Sở Tư pháp, trước ngày 31/10/2026.

Hà Nội đặt mục tiêu cắt giảm 50% thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tổng hợp, chuẩn hóa kết quả rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, bãi bỏ thủ tục hành chính, tham mưu UBND Thành phố xem xét, quyết định. Việc rà soát bao gồm cả các thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền của Thành phố.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành phải đề xuất danh mục thủ tục hành chính cắt giảm 50% thời gian giải quyết so với quy định hiện hành. Riêng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu công nghệ cao Thành phố Hà Nội thực hiện cắt giảm 60% thời gian giải quyết đối với các thủ tục thuộc phạm vi quản lý. Thời hạn gửi phương án đề xuất về Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố là trước ngày 31/10/2026.

Về tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, khai thác và tái sử dụng dữ liệu, Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án theo Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 6/3/2026, phấn đấu hoàn thành tái cấu trúc tối thiểu 95% số thủ tục hành chính thuộc diện phải thực hiện trong năm 2026 trước ngày 31/12/2026.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố có trách nhiệm rà soát kết quả triển khai thực tế của từng phương án đã được phê duyệt, xác định rõ những thủ tục chưa hoàn thiện quy trình điện tử, chưa cấu hình, kiểm thử hoặc chưa đưa vào vận hành; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị và thời hạn hoàn thành.

Các sở, ban, ngành phải phối hợp chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu điện tử, tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng thông tin đã có. Kết quả thực hiện được đánh giá trên cơ sở hiệu quả vận hành thực tế, khả năng giảm giấy tờ, thời gian, chi phí và số lần đi lại của người dân, doanh nghiệp, không chỉ căn cứ vào số lượng phương án đã được phê duyệt.

Đối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu bảo đảm vận hành liên tục, không để gián đoạn việc tiếp nhận, luân chuyển, xử lý và trả kết quả hồ sơ trong quá trình hoàn thiện kiến trúc hệ thống theo quy định mới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin, xác định rõ chức năng cần duy trì, khối lượng dịch vụ thực tế, yêu cầu kỹ thuật, kinh phí và trách nhiệm thẩm định. Việc triển khai phải tránh đầu tư, thuê dịch vụ trùng lặp, đồng thời thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.