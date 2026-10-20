Hà Nội đặt mục tiêu 100% xã, phường có mô hình văn hóa, thể thao hiệu quả

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 405/KH-UBND ngày 19/10/2026 về tổ chức phong trào thi đua “Mỗi xã, phường có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026-2030.

Phong trào được triển khai từ quý IV/2026 đến hết năm 2030 trên toàn thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể chất của cộng đồng.

Không gian Tủ sách cộng đồng tại Nhà văn hóa thôn Yên Mỹ. Ảnh: PV

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, 100% xã, phường phải rà soát hiện trạng, nhu cầu của người dân, đăng ký ít nhất một mô hình hoặc cách làm phù hợp, đồng thời xác định chỉ số ban đầu và phương án triển khai. Phấn đấu đến hết năm 2030, 100% xã, phường có ít nhất 1 mô hình hay hoặc cách làm hiệu quả trong phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; mô hình có sản phẩm, kết quả cụ thể, được đánh giá, duy trì và có khả năng nhân rộng.

Các địa phương tập trung rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, quỹ đất, nhân lực, kinh phí, tần suất hoạt động và nhu cầu thực tế của người dân. Đối với thiết chế thể thao, việc rà soát còn bao gồm sân tập, nhà tập, bể bơi, mức độ an toàn của trang thiết bị và chấn chỉnh tình trạng sử dụng công trình sai mục đích.

Hà Nội khuyến khích các mô hình như nhà văn hóa đa chức năng, điểm văn hóa - thể thao liên thế hệ, không gian văn hóa truyền thống gắn với làng nghề và di sản, thư viện cộng đồng, sân chơi xanh, an toàn. Trong lĩnh vực thể thao, thành phố ưu tiên phát triển điểm tập luyện ngoài trời, câu lạc bộ tự quản, dạy bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; đồng thời bảo tồn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian và tổ chức các giải thể thao cơ sở định kỳ.

Các địa phương cũng được khuyến khích truyền dạy nghệ thuật truyền thống như chèo, ca trù, múa rối, hát văn; ứng dụng công nghệ số trong quản lý lịch hoạt động, đăng ký sử dụng thiết chế, cung cấp thông tin câu lạc bộ và khảo sát mức độ hài lòng của người dân.

Việc đánh giá mô hình được thực hiện theo 7 nhóm tiêu chí, với tổng điểm 100, tập trung vào tính phù hợp, sáng tạo, hiệu quả khai thác thiết chế, tác động xã hội, mức độ tham gia và hài lòng của người dân, tính bền vững và khả năng nhân rộng.

UBND xã, phường có trách nhiệm tự đánh giá, lưu hồ sơ và xác nhận số liệu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, thẩm tra chuyên môn, tổng hợp và đề xuất UBND thành phố xem xét công nhận kết quả, phục vụ đánh giá chung trên toàn địa bàn.