Hà Nội đặt mục tiêu 100% lãnh đạo được đánh giá bằng sản phẩm công việc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 2/11/2026 về thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là đổi mới thực chất công tác đánh giá cán bộ, khắc phục tình trạng đánh giá chung chung, nặng về hình thức. Theo đó, đến năm 2030, 100% công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố được đánh giá gắn với sản phẩm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc, kỷ luật, kỷ cương, năng lực phối hợp và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Phương Liệt, thành phố Hà Nội. Ảnh: HT

Thành phố cũng đặt mục tiêu 100% đề xuất đổi mới, sáng tạo thuộc diện phải xem xét, thẩm định được phân loại theo quy mô, mức độ rủi ro và thẩm quyền; xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, giới hạn rủi ro, cơ chế giám sát và phương án xử lý phát sinh.

Để siết kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, Hà Nội yêu cầu mọi nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính về kết quả; các đơn vị phối hợp phải thực hiện đúng phần việc và thời hạn được giao, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Kế hoạch xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định, quy trình thực thi công vụ. Các sở, ngành phải chủ động phát hiện những quy định chồng chéo, bất cập, thủ tục rườm rà để đề xuất sửa đổi, bổ sung; đồng thời làm rõ thời hạn và trách nhiệm xử lý kiến nghị của cơ quan, tổ chức, người dân.

Đối với cấp cơ sở, thành phố yêu cầu bảo đảm đầy đủ điều kiện về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, dữ liệu và công cụ thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. Việc phân cấp phải đi đôi với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giải trình và cơ chế kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng giao nhiệm vụ nhưng thiếu nguồn lực thực hiện.

Đáng chú ý, Hà Nội xác định tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trực tiếp ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tài chính - tài sản công, quản lý đô thị, môi trường, hạ tầng, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Kết quả xử lý được theo dõi, tổng hợp hằng quý.

Thành phố đồng thời đặt yêu cầu hoàn thiện cơ chế đánh giá, khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc đánh giá phải dựa trên kết quả, hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, gắn với hệ thống OKR/KPI đang triển khai.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đổi mới sẽ là căn cứ trong công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ. Thành phố chú trọng phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có sáng kiến, sản phẩm thực chất, không chạy theo số lượng; đồng thời thu hút, trọng dụng nhân tài.

Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh quản trị theo dữ liệu thông qua OKR/KPI, Dashboard và cơ sở dữ liệu dùng chung; công khai, phản hồi kết quả xử lý các đề xuất, sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức.