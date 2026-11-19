Hà Nội đặt kỳ vọng vào trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của thế hệ trẻ
Sáng 19/11, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị đối thoại. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của thành phố và 200 thanh niên tiêu biểu của Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến 126 xã, phường.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-dat-ky-vong-vao-tri-tue-ban-linh-va-suc-sang-tao-cua-the-he-tre-246261119233807019.htm