Hà Nội đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ từ nhu cầu doanh nghiệp

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Doanh nghiệp nêu bài toán, nhà khoa học đề xuất lời giải

Đây là hoạt động cụ thể hóa Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18-3-2026 của UBND thành phố Hà Nội về 30 bài toán lớn cần khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tham gia giải quyết. Phiên đặt hàng lần đầu tiên được tổ chức theo phương châm: “Doanh nghiệp nêu bài toán - Nhà khoa học đề xuất lời giải - Các bên xác lập cam kết - Sở chốt nhiệm vụ và tổ chức thực hiện”.

Phát biểu tại phiên đặt hàng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, qua làm việc với các làng nghề như: Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng... Sở nhận thấy các cơ sở có sản phẩm, tay nghề và dư địa mở rộng thị trường, song còn nhiều khâu công nghệ cần được hỗ trợ, từ thiết kế, sản xuất đến nâng giá trị sản phẩm. Trong khi đó, tại các viện, trường có những ý tưởng, kết quả nghiên cứu có triển vọng nhưng chưa có nơi ứng dụng, kiểm chứng.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Theo Giám đốc Sở Cù Ngọc Trang, việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; kết quả nghiên cứu, dù xuất phát từ nguồn lực nào, đều phải hướng tới ứng dụng và thương mại hóa, tạo ra giá trị đo đếm được cho doanh nghiệp và cho thành phố.

TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (HanoiSME) phát biểu tại phiên đặt hàng. Ảnh: PV

Từ yêu cầu đó, Sở xác định hai hướng tiếp nhận đề xuất. Một là doanh nghiệp, hiệp hội đối chiếu với 30 bài toán lớn của thành phố để đề xuất phần việc có thể tham gia giải quyết. Hai là xuất phát từ nhu cầu chung của doanh nghiệp, trong đó hiệp hội tập hợp những khó khăn nhiều thành viên cùng gặp phải, xác định nội dung cần thành phố kết nối hoặc xem xét hỗ trợ.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu các đề xuất phải có chủ thể thực sự cần, địa chỉ ứng dụng và cách đo hiệu quả, không dừng ở một ý tưởng hay tên một công nghệ. Trường hợp thị trường đã có giải pháp phù hợp thì ưu tiên kết nối để ứng dụng; chỉ khi công nghệ chưa đáp ứng mới xác định phần cần nghiên cứu, hoàn thiện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

36 bài toán gắn với những vấn đề thực tiễn của thành phố

Tính đến Phiên đặt hàng số 1, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tiếp nhận đề xuất từ 18 doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức, với tổng cộng 36 bài toán, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đề xuất trải rộng từ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đo lường tác động; đào tạo nghề, chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ và an sinh xã hội; an toàn cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn đô thị đến chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; môi trường, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đô thị (chống ngập); đô thị thông minh, chiếu sáng, kinh tế đêm; nông nghiệp công nghệ cao, logistics và y tế cộng đồng số; dữ liệu, vật liệu và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ, làng nghề...

Bà Trần Phương Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đáng chú ý, các đề xuất đã được đối chiếu khá rõ với Danh mục 30 bài toán lớn của thành phố. Trong đó có Bài toán số 25 về đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực; số 21 về năng suất lao động đô thị, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; số 2 về kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; số 4 về chống ngập úng đô thị; số 5 về an toàn thực phẩm; số 8 về tái thiết, phát triển hạ tầng đô thị thông minh; số 15 về du lịch thông minh, kinh tế đêm; số 16 về logistics thông minh liên vùng và số 26 về an ninh phi truyền thống, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Riêng đề xuất về kiến trúc số dùng chung trên nền tảng iHanoi được đặt trong mối liên hệ với 12 bài toán lớn, gồm các số 9, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27 và 28. Cách đối chiếu này cho thấy các đề xuất từ doanh nghiệp không tách rời những vấn đề thành phố đang đặt ra, mà hướng tới cụ thể hóa từng phần việc có thể giải quyết bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại phiên đặt hàng. Ảnh: PV

Về nguồn lực, các đề xuất được phân theo nhiều hướng tài chính. Có 8 nhiệm vụ đề nghị ngân sách thành phố bảo đảm toàn bộ, đã có khái toán; 16 nhiệm vụ đề xuất ngân sách thành phố bố trí một phần hoặc hợp tác công - tư; 7 đề xuất do doanh nghiệp tự đối ứng 100%; 2 đề xuất liên quan cơ chế, chính sách, kiến trúc kỹ thuật dùng chung và 3 đề xuất hỗ trợ tổng hợp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh.

Trong số các đề xuất đã nêu rõ khái toán kinh phí, có 5 nhiệm vụ với tổng nhu cầu ước tính khoảng 68 tỷ đồng. Các đề xuất còn lại sẽ tiếp tục được xác định kinh phí trong quá trình xây dựng thuyết minh chi tiết theo quy định.

Đại diện Công ty Hiệp Hòa phát biểu tại phiên đặt hàng. Ảnh: PV

Kết luận Phiên đặt hàng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang yêu cầu các đơn vị thuộc Sở rà soát toàn bộ nội dung đã ghi nhận, làm việc với từng hiệp hội, doanh nghiệp, viện, trường để hoàn thiện đề xuất chính thức.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 30-9 tới các phòng, ban chuyên môn sẽ hoàn thiện thông báo kết luận và danh mục bài toán được phân thành 3 nhóm: Nhóm A là những bài toán đã có giải pháp sẵn, có thể kết nối chuyển giao ngay; nhóm B là những bài toán cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ; nhóm C là những bài toán lớn, liên ngành, cần tổ chức nhóm làm việc chuyên sâu.

Đến ngày 10-10, các đề xuất tiếp tục được phân loại theo hướng kết nối chuyển giao, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ hoặc nghiên cứu làm rõ thêm bài toán. Chậm nhất đến ngày 25-10, các phòng ban chuyên môn báo cáo Giám đốc Sở tiến độ xử lý từng bài toán, kết quả kết nối, thử nghiệm và những vướng mắc cần tháo gỡ.

Giám đốc Sở Cù Ngọc Trang yêu cầu từng bài toán phải làm rõ khó khăn, hiện trạng, tác động, kết quả mong muốn, tiêu chí đánh giá và địa chỉ sử dụng kết quả. Với đề xuất nhiệm vụ cụ thể, cần xác định mục tiêu, sản phẩm bàn giao, chỉ tiêu đánh giá, mức độ sẵn sàng của công nghệ, nơi ứng dụng, thời gian, nguồn lực và trách nhiệm của các bên.

Các đề xuất sẽ được phân luồng theo bản chất: Giải pháp đã có và đáp ứng nhu cầu thì kết nối kiểm chứng, chuyển giao; công nghệ còn thiếu hoặc chưa đạt yêu cầu thì xem xét nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển; giải pháp hoặc mô hình mới cần áp dụng, nhân rộng thì xem xét theo hướng nhiệm vụ đổi mới sáng tạo. Trường hợp thử nghiệm có rào cản pháp lý sẽ được đánh giá điều kiện áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).

Giám đốc Sở Cù Ngọc Trang yêu cầu việc xử lý phải bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn và rõ thẩm quyền”. Đồng thời, các phiên đặt hàng tiếp theo sẽ đi sâu vào từng nhóm bài toán đã được chuẩn bị trước; những hồ sơ đủ điều kiện sẽ được triển khai ngay, không chờ đến phiên tiếp theo.