Hà Nội đặt hàng doanh nghiệp giải 30 bài toán lớn của thành phố

36 bài toán, nhiệm vụ khoa học, công nghệ được đề xuất

Ngày 25/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức "Phiên đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo từ nhu cầu của doanh nghiệp" (Phiên số 1), nhằm kết nối trực tiếp nhu cầu thực tế của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, công nghệ; từng bước chuyển hoạt động đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ sang giải quyết những bài toán cụ thể của sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Đây là hoạt động cụ thể hóa Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội về 30 bài toán lớn cần khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tham gia giải quyết. Phiên đặt hàng lần đầu tiên được tổ chức theo phương châm: "Doanh nghiệp nêu bài toán - Nhà khoa học đề xuất lời giải - Các bên xác lập cam kết - Sở chốt nhiệm vụ và tổ chức thực hiện".

Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: PV

Các đề xuất trải rộng từ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đo lường tác động; đào tạo nghề, chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ và an sinh xã hội; an toàn cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn đô thị đến chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; môi trường, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đô thị (chống ngập); đô thị thông minh, chiếu sáng, kinh tế đêm; nông nghiệp công nghệ cao, logistics và y tế cộng đồng số; dữ liệu, vật liệu và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ, làng nghề..

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, qua làm việc với các làng nghề như: Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng... Sở nhận thấy các cơ sở có sản phẩm, tay nghề và dư địa mở rộng thị trường, song còn nhiều khâu công nghệ cần được hỗ trợ, từ thiết kế, sản xuất đến nâng giá trị sản phẩm. Trong khi đó, tại các viện, trường có những ý tưởng, kết quả nghiên cứu có triển vọng nhưng chưa có nơi ứng dụng, kiểm chứng.

Theo Giám đốc Sở Cù Ngọc Trang, việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; kết quả nghiên cứu, dù xuất phát từ nguồn lực nào, đều phải hướng tới ứng dụng và thương mại hóa, tạo ra giá trị đo đếm được cho doanh nghiệp và cho thành phố.

Từ yêu cầu đó, Sở xác định hai hướng tiếp nhận đề xuất. Một là doanh nghiệp, hiệp hội đối chiếu với 30 bài toán lớn của thành phố để đề xuất phần việc có thể tham gia giải quyết. Hai là xuất phát từ nhu cầu chung của doanh nghiệp, trong đó hiệp hội tập hợp những khó khăn nhiều thành viên cùng gặp phải, xác định nội dung cần thành phố kết nối hoặc xem xét hỗ trợ.

Tính đến Phiên đặt hàng số 1, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tiếp nhận đề xuất từ 18 doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức, với tổng cộng 36 bài toán, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các đề xuất trải rộng từ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đo lường tác động; đào tạo nghề, chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ và an sinh xã hội; an toàn cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn đô thị đến chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc; môi trường, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đô thị (chống ngập); đô thị thông minh, chiếu sáng, kinh tế đêm; nông nghiệp công nghệ cao, logistics và y tế cộng đồng số; dữ liệu, vật liệu và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp nhỏ, làng nghề...

Các bài toán lớn về chống ngập úng, an toàn thực phẩm...

Các đề xuất đã được đối chiếu khá rõ với Danh mục 30 bài toán lớn của thành phố. Trong đó có Bài toán số 25 về đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực; số 21 về năng suất lao động đô thị, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa; số 2 về kinh tế tuần hoàn, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; số 4 về chống ngập úng đô thị; số 5 về an toàn thực phẩm; số 8 về tái thiết, phát triển hạ tầng đô thị thông minh; số 15 về du lịch thông minh, kinh tế đêm; số 16 về logistics thông minh liên vùng và số 26 về an ninh phi truyền thống, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bài toán chống ngập cho Hà Nội được các doanh nghiệp đặt ra. Ảnh: PV

Riêng đề xuất về kiến trúc số dùng chung trên nền tảng iHanoi được đặt trong mối liên hệ với 12 bài toán lớn, gồm các số 9, 10, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27 và 28. Cách đối chiếu này cho thấy các đề xuất từ doanh nghiệp không tách rời những vấn đề thành phố đang đặt ra, mà hướng tới cụ thể hóa từng phần việc có thể giải quyết bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Có 8 nhiệm vụ đề nghị ngân sách thành phố bảo đảm toàn bộ, đã có khái toán; 16 nhiệm vụ đề xuất ngân sách thành phố bố trí một phần hoặc hợp tác công - tư; 7 đề xuất do doanh nghiệp tự đối ứng 100%; 2 đề xuất liên quan cơ chế, chính sách, kiến trúc kỹ thuật dùng chung và 3 đề xuất hỗ trợ tổng hợp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh.

Trong số các đề xuất đã nêu rõ khái toán kinh phí, có 5 nhiệm vụ với tổng nhu cầu ước tính khoảng 68 tỷ đồng. Các đề xuất còn lại sẽ tiếp tục được xác định kinh phí trong quá trình xây dựng thuyết minh chi tiết theo quy định.

Theo kế hoạch, chậm nhất đến ngày 30/9 tới các phòng, ban chuyên môn sẽ hoàn thiện thông báo kết luận và danh mục bài toán được phân thành 3 nhóm: Nhóm A là những bài toán đã có giải pháp sẵn, có thể kết nối chuyển giao ngay; nhóm B là những bài toán cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ; nhóm C là những bài toán lớn, liên ngành, cần tổ chức nhóm làm việc chuyên sâu.

Đến ngày 10/10, các đề xuất tiếp tục được phân loại theo hướng kết nối chuyển giao, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ hoặc nghiên cứu làm rõ thêm bài toán. Chậm nhất đến ngày 25/10, các phòng ban chuyên môn báo cáo Giám đốc Sở tiến độ xử lý từng bài toán, kết quả kết nối, thử nghiệm và những vướng mắc cần tháo gỡ.