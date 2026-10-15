Hà Nội đạt giải Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc

Ứng dụng Công dân thủ đô số (iHanoi) cung cấp kênh tương tác trực tuyến tiện lợi, giúp người dân và doanh nghiệp kết nối, phản ánh và làm việc trực tiếp với chính quyền.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang nhận giải thưởng. Ảnh: Lê Minh.

Nền tảng không gian làm việc số hợp nhất (HanoiWork) là mô hình quản lý và điều hành công việc số hóa hiện đại, được đưa vào vận hành chính thức tại 180 đơn vị trên toàn địa bàn thành phố.

Việc đưa các nền tảng số vào vận hành đã giúp cải thiện mạnh mẽ tốc độ xử lý công việc, trong đó thời gian chờ tại một số thủ tục hành chính đã giảm từ 1 - 2 tiếng xuống chỉ còn 15 phút.

Ngoài Hà Nội, UBND TP Đà Nẵng với Nền tảng phục vụ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu số của thành phố (IOC), UBND TP Huế với giải pháp chuyển đổi số quản lý điều hành phục vụ qua Huế - S, Huế IOC và UBND tỉnh Lạng Sơn với trợ lý ảo “Công chức số xứ Lạng” cũng nhận được giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06, Bộ Công an với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Nền tảng định danh điện tử quốc gia VNEID; Trung tâm 386, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) với Hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ chỉ huy, quản lý điều hành; Công an TP Hà Nội với Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số, Sở Y tế TP Hà Nội với “Hệ sinh thái Y tế số Thủ đô” cũng nhận được giải thưởng này.

Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - VDA 2026, ông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng cho rằng, chuyển đổi số không nên được đánh giá đơn thuần bằng số lượng công nghệ được ứng dụng, những hệ thống hiện đại hay các màn trình diễn ấn tượng. Thước đo quan trọng nhất phải là những thay đổi thực chất trong đời sống và hoạt động kinh tế - xã hội.

Mùa giải năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục, gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; Tôn vinh cá nhân. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.