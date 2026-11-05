Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên

Tại hiện trường, khói bốc lên dày đặc tại dãy nhà học tạm lợp mái tôn của trường.

Lãnh đạo phường Kim Liên xác nhận, đám cháy xảy ra tại một hạng mục bên trong khuôn viên trường đang trong quá trình sửa chữa, được sử dụng làm nơi học tạm của một số lớp.

Lửa bùng phát tại dãy phòng học tạm Trường THCS Kim Liên trưa 5-11.

Xe chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội tại hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra cháy, toàn bộ học sinh đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

Lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp khắc phục sự cố, điều tra nguyên nhân gây cháy và thống kê thiệt hại.